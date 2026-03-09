Prima pagină » Știri politice » Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”

Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”

Ruxandra Radulescu
09 mart. 2026, 19:06, Știri politice
Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar.
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat pe Facebook, că au început înscrierile în instituțiile de învățământ militar și i-a îndemnat pe tineri să se îndrepte către o carieră domeniu. Postarea a fost făcută la doar câteva zile după ce Organizația USR Tineret a publicat un clip cu ministrul Miruță, care a generat un val de ironii pe social-media. 

Oficialul a precizat că cei care aleg o carieră în domeniul militar o fac din pasiune și dedicație, nu pentru „privilegii și aplauze”.

„Nu toate profesiile schimbă destine. Unele însă pot apăra o țară. Sunt profesii care îți aduc un loc de muncă. Și sunt profesii care îți dau un sens. Cariera militară este una dintre ele.
Astăzi, 9 martie, au început înscrierile în învățământul militar.

În vremurile pe care le trăim astăzi, alegerea de a servi sub drapelul României nu este doar o opțiune profesională. Este o alegere de caracter.
Zilele trecute am fost la Sibiu, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.

Am văzut acolo tineri care muncesc serios pentru a deveni ofițerii de care România va avea nevoie mâine. Am văzut profesori dedicați, am văzut pasiune, am văzut cum „înflorește” un loc atunci când există interes. Am văzut ce înseamnă munca serioasă.
Nu pentru privilegii.
Nu pentru aplauze”, a scris Miruță pe Facebook.

Ministrul Radu Miruță a adresat un apel tinerilor și a subliniat că Armat are nevoie de „tineri curajoși, serioși și dedicați”.

„Armata României înseamnă disciplină, responsabilitate și camaraderie. Înseamnă oameni care înțeleg că libertatea și siguranța nu sunt lucruri garantate, ci lucruri care trebuie apărate în fiecare zi.

România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați. Tineri care să aleagă un drum greu, dar care contează.
Dacă simți că poți fi unul dintre ei, informează-te și decide dacă drumul acesta este pentru tine.
Pentru că uneori istoria pune o întrebare simplă unei generații: „Cine va avea curajul să apere ceea ce contează?””,  a mai scris ministrul pe Facebook.

Radu Miruță, ținta ironiilor după un clip postat de USR

Ministrul Radu Miruță a devenit ținta ironiilor pe rețelele de socializare, în urma unui clip postat chiar de Organizația USR Tineret, săptămâna trecută. Clipul, menit să-l promoveze pe Miruță, îl înfățișează într-o ipostază ușor ridicolă.

Prima secvență arată o fotografie din centrul Capitalei, în dreptul căreia scrie: „Nu ți-e teamă? Stai în România?”.

Urmează apoi o serie de imagini cu Radu Miruță în diferite ipostaze în care aflăm și răspunsul la întrebarea precedentă: „Nu, pentru că știu cine ne apără.”

În descrierea postării, USR Tineret adaugă: „Cu el suntem mereu în siguranță”, referindu-se la ministrul Apărării.

Radu Miruță, la Apărare – „cel mai tare banc”

Utilizatorii au reacționat imediat cu o serie de comentarii ironice la adresa lui Miruță:

„Putin a zis ca se retrage dupa ce a vazut video-ul.  Se retrage în altă cameră ca să râdă”

„Cel mai tare banc!”

„Hahahhaha! Gluma zilei:)) sunteti ok??”

„De la Economie la Apărare… bun la toate, dar fără nicio legătură cu sistemul de apărare al țării”

