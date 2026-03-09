Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”

Directoarea FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat luni că întreaga planetă trebuie să se pregătească pentru „inimaginabil” după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Ea spune că inflația va crește și va duce la creșterea prețurilor cu 10% la nivel global, potrivit Reuters.

