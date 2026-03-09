Prima pagină » Știri externe » Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”

09 mart. 2026, 18:57, Știri externe
Directoarea FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat luni că întreaga planetă trebuie să se pregătească pentru „inimaginabil” după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Ea spune că inflația va crește și va duce la creșterea prețurilor cu 10% la nivel global, potrivit Reuters.

Sursa Foto: Profimedia

