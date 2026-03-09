Prima pagină » Actualitate » Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele

Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele

09 mart. 2026, 18:59, Actualitate
Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele

Și guvernanții din Români analizează interzicerea vehiculelor B1 pe drumurile de mare viteză, la fel ca la trotinete sau biciclete. Este vorba despre mașini mici conduse de adolescenți de 16 ani. Motivele invocate sunt viteza și lipsa experienței care cresc riscul de accidente. Măsura de prevenție a fost deja adoptată în vestul Europei.

În prezent, tinerii de 16 ani pot obține permis pentru categoria B1 și pot conduce mașini de mici dimensiuni, așa-numitele microcaruri. Deși sunt foarte ușoare, aceste vehicule pot ajunge la viteze de pâna la 90 de kilometri pe oră.

Legea actuală interzice accesul pe autostradă doar pentru vehiculele care nu pot depăși 50 de kilometri pe oră. Asta înseamnă că, teoretic, aceste mașini mici conduse de șoferi de 16 ani pot circula și pe autostrăzi sau pe Drumuri Expres.

Autoritățile consideră însă că lipsa de experiență a unor șoferi atât de tineri, combinată cu traficul de mare viteză, poate crește riscul de accidente.

Masura este momentan la nivel de propunere însa surse din Ministerul de Interne spun că urmează să fie publicată într-un pachet de proiect de lege şi dezbătută ulterior, publică Observator.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Putin, declarație de ultimă oră despre prețul petrolului și gazelor. Ce mesaj are pentru Europa
18:58
Putin, declarație de ultimă oră despre prețul petrolului și gazelor. Ce mesaj are pentru Europa
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European. ”Capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu”
18:49
Nicușor Dan anunță că a vorbit la telefon cu preşedintele Consiliului European. ”Capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu”
ACTUALITATE „Quietcation”. O altfel de vacanță. Care este nol trend al turiștilor extenuați în 2026
18:16
„Quietcation”. O altfel de vacanță. Care este nol trend al turiștilor extenuați în 2026
INEDIT Tineretul USR îl glorifică pe Ministrul Radu Miruță și-l portretizează ca erou salvator al țării într-un clip care a încins internetul
17:32
Tineretul USR îl glorifică pe Ministrul Radu Miruță și-l portretizează ca erou salvator al țării într-un clip care a încins internetul
ACTUALITATE Recomandarea Băncii Centrale Europene. Câți bani lichizi ar trebui să păstrăm acasă în caz de război
17:25
Recomandarea Băncii Centrale Europene. Câți bani lichizi ar trebui să păstrăm acasă în caz de război
FLASH NEWS Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei
17:21
Radu Miruță la Casa Regală. Ce au discutat ministrul Apărării și Custodele Coroanei
Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
A fost descoperită cauza pentru o mutație genetică misterioasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe