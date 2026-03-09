Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele

Și guvernanții din Români analizează interzicerea vehiculelor B1 pe drumurile de mare viteză, la fel ca la trotinete sau biciclete. Este vorba despre mașini mici conduse de adolescenți de 16 ani. Motivele invocate sunt viteza și lipsa experienței care cresc riscul de accidente. Măsura de prevenție a fost deja adoptată în vestul Europei.

În prezent, tinerii de 16 ani pot obține permis pentru categoria B1 și pot conduce mașini de mici dimensiuni, așa-numitele microcaruri. Deși sunt foarte ușoare, aceste vehicule pot ajunge la viteze de pâna la 90 de kilometri pe oră.

Legea actuală interzice accesul pe autostradă doar pentru vehiculele care nu pot depăși 50 de kilometri pe oră. Asta înseamnă că, teoretic, aceste mașini mici conduse de șoferi de 16 ani pot circula și pe autostrăzi sau pe Drumuri Expres.

Autoritățile consideră însă că lipsa de experiență a unor șoferi atât de tineri, combinată cu traficul de mare viteză, poate crește riscul de accidente.

Masura este momentan la nivel de propunere însa surse din Ministerul de Interne spun că urmează să fie publicată într-un pachet de proiect de lege şi dezbătută ulterior, publică Observator.