Lumea se îndreaptă spre o nouă realitate a prețurilor la petrol și gaze. Acest lucru va fi cauzat de schimbarea echilibrului dintre cerere și ofertă pe piața resurselor energetice, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei reuniuni privind situația de pe piața mondială a petrolului și gazelor.

„Schimbarea echilibrului dintre cerere și ofertă pe piața hidrocarburilor va duce, desigur, la o nouă realitate stabilă a prețurilor. Acest lucru se va întâmpla inevitabil”, a spus Putin.

Președintele rus a reamintit că, începând cu 25 aprilie, țările UE intenționează să introducă restricții suplimentare privind achiziția de hidrocarburi rusești, inclusiv gaz natural lichefiat, până la interzicerea completă a acestor livrări în 2027.

Rusia ar putea decide să redirecționeze livrările cu resurse energetice de pe piața europeană către alte destinații mai atractive, fără să aștepte ca UE „să trântească ușa”, a adăugat lidertul rus.

„În acest sens, guvernului i s-a cerut deja să evalueze posibilitatea și oportunitatea încetării livrărilor resurselor noastre energetice pe piața europeană. Nu ar trebui să așteptăm să ni se trântească ușa în față, ci ar trebui să o facem acum și să deviem aceste volume de pe piața europeană către destinații mai atractive și, cel mai important, să ne consolidăm poziția acolo”, a declarat Putin.

El a adăugat că încercările de a găsi noi rute pentru exportul petrolului din Orientul Mijlociu sunt dificile și costisitoare, în timp ce consumatorii au nevoie de combustibil chiar acum.

„Evident, o schimbare completă a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu fără a utiliza Strâmtoarea Hormuz este, cel puțin în acest moment, nerealistă”, a declarat liderul de la Kremlin.

„Schimbarea logisticii nu numai că va dura mult timp, ci va necesita și cheltuieli semnificative pentru infrastructură, extinderea terminalelor maritime”, a remarcat el. „Și, bineînțeles, va fi însoțită de riscuri politice ridicate, care nu au dispărut nicăieri. Iar consumatorii au nevoie de petrol chiar de astăzi”, a adăugat Putin.

