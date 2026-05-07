Prima pagină » Actualitate » Avocatul Toni Neacșu explică statutul PNL. Ce organism decide, de fapt, politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală

Avocatul Toni Neacșu explică statutul PNL. Ce organism decide, de fapt, politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală

Avocatul Toni Neacșu explică statutul PNL. Ce organism decide, de fapt, politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală
Galerie Foto 2
Avocatul Toni Neacșu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Avocatul Toni Neacșu a postat un mesaj pe Facebook, joi, prin care explică statutul PNL și arată ce organism decide, de fapt, politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală.

„După Cătălin Predoiu (fost președinte interimar) un al doilea fost președinte al PNL, Alina Gheorghiu, solicită consultări mai ample în interiorul partidului pentru stabilirea strategiei privind formarea Guvernului. Probabil aceștia știu foarte bine că potrivit propriului Statut al PNL deciziile privind politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală nu pot fi luate de Biroul Politic Național, cel care a votat marți, ci într-un organism mult mai amplu, Consiliul Național, din care fac parte toți liderii din teritoriu și toți parlamentarii partidului, de exemplu. O reprezentare amplă.
BPN-ul poate face doar propuneri către acest Consiliu, nu îi poate prelua însă atribuțiile. Desigur, e o problemă exclusiv internă, dar mesajele publice ale membrilor marcanți ai PNL exact la asta se referă, membrii obișnuiți ai partidului, presupunând că își cunosc statutul, știind probabil asta”, a scris Toni Neacșu.

Autorul mai recomandă ›

Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”. Care sunt scenariile

Pîslaru îl vede din nou pe Ilie Bolojan premier: „Dacă Grindeanu nu strânge majoritatea, scenariul este fezabil”

AUR îi cere lui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru: „Să respecte Constituția, fără alte invenții de tip «consultări informale»”

George Simion îi cere preşedintelui să desemneze urgent un prim ministru: „AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat”

Scenariu bombă dezvăluit de Turcescu: Bolojan pleacă din PNL și face Bolo 3.0

Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire

Un alt lider PNL cere rămânerea liberalilor la guvernare, dar fără PSD: „Nu ne ducem la alegători să le spunem că mergem în opoziție”

Florin Cîțu face comparație între prăbușirea consumului în timpul Guvernului Bolojan și criza din 2008 și începutul pandemiei de Covid-19

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe