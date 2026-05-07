Avocatul Toni Neacșu a postat un mesaj pe Facebook, joi, prin care explică statutul PNL și arată ce organism decide, de fapt, politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală.

„După Cătălin Predoiu (fost președinte interimar) un al doilea fost președinte al PNL, Alina Gheorghiu, solicită consultări mai ample în interiorul partidului pentru stabilirea strategiei privind formarea Guvernului. Probabil aceștia știu foarte bine că potrivit propriului Statut al PNL deciziile privind politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală nu pot fi luate de Biroul Politic Național, cel care a votat marți, ci într-un organism mult mai amplu, Consiliul Național, din care fac parte toți liderii din teritoriu și toți parlamentarii partidului, de exemplu. O reprezentare amplă.

BPN-ul poate face doar propuneri către acest Consiliu, nu îi poate prelua însă atribuțiile. Desigur, e o problemă exclusiv internă, dar mesajele publice ale membrilor marcanți ai PNL exact la asta se referă, membrii obișnuiți ai partidului, presupunând că își cunosc statutul, știind probabil asta”, a scris Toni Neacșu.