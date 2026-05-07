Avocatul Toni Neacșu a postat un mesaj pe Facebook, joi, prin care explică statutul PNL și arată ce organism decide, de fapt, politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală.
„După Cătălin Predoiu (fost președinte interimar) un al doilea fost președinte al PNL, Alina Gheorghiu, solicită consultări mai ample în interiorul partidului pentru stabilirea strategiei privind formarea Guvernului. Probabil aceștia știu foarte bine că potrivit propriului Statut al PNL deciziile privind politica de coaliție parlamentară sau guvernamentală nu pot fi luate de Biroul Politic Național, cel care a votat marți, ci într-un organism mult mai amplu, Consiliul Național, din care fac parte toți liderii din teritoriu și toți parlamentarii partidului, de exemplu. O reprezentare amplă.
BPN-ul poate face doar propuneri către acest Consiliu, nu îi poate prelua însă atribuțiile. Desigur, e o problemă exclusiv internă, dar mesajele publice ale membrilor marcanți ai PNL exact la asta se referă, membrii obișnuiți ai partidului, presupunând că își cunosc statutul, știind probabil asta”, a scris Toni Neacșu.
Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”. Care sunt scenariile
Pîslaru îl vede din nou pe Ilie Bolojan premier: „Dacă Grindeanu nu strânge majoritatea, scenariul este fezabil”
AUR îi cere lui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru: „Să respecte Constituția, fără alte invenții de tip «consultări informale»”
George Simion îi cere preşedintelui să desemneze urgent un prim ministru: „AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat”
Scenariu bombă dezvăluit de Turcescu: Bolojan pleacă din PNL și face Bolo 3.0
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Un alt lider PNL cere rămânerea liberalilor la guvernare, dar fără PSD: „Nu ne ducem la alegători să le spunem că mergem în opoziție”
Florin Cîțu face comparație între prăbușirea consumului în timpul Guvernului Bolojan și criza din 2008 și începutul pandemiei de Covid-19