Ce șefi de stat participă la parada de Ziua Victoriei din Moscova. Kremlinul a făcut publică lista delegațiilor străine

Kremlinul a publicat joi lista șefilor de stat și a delegațiilor străine care vor participa la festivitățile de Ziua Victoriei de la Moscova. Spre deosebire de evenimentul de anul trecut, care a marcat 80 de ani de la înfrângerea Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial, evenimentul de anul acesta va fi unul mai restrâns, fără participarea liderilor din marile state aliate. Pe lista invitaților se numără și Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei.

Prim-ministrul slovac va zbura spre Moscova și va face un ocol mai larg, prin Republica Cehă, Germania, Suedia și Finlanda. O sursă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, scrie Mediafax. Ocolul lui Fico este determinat de faptul că Estonia, în mod oficial, dar și țările baltice și Polonia, nu au permis zborul peste teritoriul lor. Fico zboară la Moscova pentru a 81-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, dar nici anul acesta nu va participa la parada militară.

Robert Fico se va întâlni cu Vladimir Putin în timpul vizitei sale la Moscova, a anunțat premierul slovac în timpul vizitei de săptămâna aceasta de la Erevan.„Voi depune flori pe mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii pentru a le mulțumi pentru eliberarea slovacilor și ar trebui să am o scurtă întâlnire cu președintele Putin. Asta e tot. Nu voi merge la nicio paradă militară. Va fi același format ca înainte”, a explicat Fico reporterilor. Acesta susține că războiul dintre Rusia și Ucraina a început cu mult timp în urmă și a avut un anumit context istoric. „Nu mă voi lăsa împins în această poziție în care ar trebui să am vreo remușcare”, a adăugat el.

Spre deosebire de anul acesta, în anul 2005, la parada de Ziua Victoriei de la Moscova au participat șefi de stat din toată lumea, printre care și liderii Statelor Unite, Germaniei, Franței, Chinei, Coreei de Sud, Japoniei, Indiei, Iraliei, Marii Britanii, precum și secretarii generali ai ONU și UNESCO.

Lista șefilor delegațiilor străine care sosesc la Moscova parada de 9 mai:

Președintele Republicii Abhazia Badra Gunba și soția sa;

Președintele Republicii Belarus Alexander Lukașenko;

Președintele Republicii Populare Democrate Laos Thongloun Sisoulith;

Conducătorul suprem al Malaeziei Sultan Ibrahim;

Prim-ministrul Republicii Slovace Robert Fico;

Președintele Republicii Osetia de Sud Alan Gagloev;

Președintele Republicii Srpska (Bosnia și Herțegovina) Siniša Karan;

Președintele Adunării Naționale a Republicii Srpska Nenad Stevandić și soția sa;

Președintele Alianței Social-Democraților Independenți din Republicii Srpska Milorad Dodik și soția sa.

