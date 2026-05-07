Prima pagină » Știri externe » Ce șefi de stat participă la parada de Ziua Victoriei din Moscova. Kremlinul a făcut publică lista delegațiilor străine

Ce șefi de stat participă la parada de Ziua Victoriei din Moscova. Kremlinul a făcut publică lista delegațiilor străine

Ce șefi de stat participă la parada de Ziua Victoriei din Moscova. Kremlinul a făcut publică lista delegațiilor străine
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Kremlinul a publicat joi lista șefilor de stat și a delegațiilor străine care vor participa la festivitățile de Ziua Victoriei de la Moscova. Spre deosebire de evenimentul de anul trecut, care a marcat 80 de ani de la înfrângerea Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial, evenimentul de anul acesta va fi unul mai restrâns, fără participarea liderilor din marile state aliate. Pe lista invitaților se numără și Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei.

Prim-ministrul slovac va zbura spre Moscova și va face un ocol mai larg, prin Republica Cehă, Germania, Suedia și Finlanda. O sursă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, scrie Mediafax. Ocolul lui Fico este determinat de faptul că Estonia, în mod oficial, dar și țările baltice și Polonia, nu au permis zborul peste teritoriul lor. Fico zboară la Moscova pentru a 81-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, dar nici anul acesta nu va participa la parada militară.

Traseul premierului slovac Robert Fico spre Moscova

Robert Fico se va întâlni cu Vladimir Putin în timpul vizitei sale la Moscova, a anunțat premierul slovac în timpul vizitei de săptămâna aceasta de la Erevan.„Voi depune flori pe mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii pentru a le mulțumi pentru eliberarea slovacilor și ar trebui să am o scurtă întâlnire cu președintele Putin. Asta e tot. Nu voi merge la nicio paradă militară. Va fi același format ca înainte”, a explicat Fico reporterilor. Acesta susține că războiul dintre Rusia și Ucraina a început cu mult timp în urmă și a avut un anumit context istoric. „Nu mă voi lăsa împins în această poziție în care ar trebui să am vreo remușcare”, a adăugat el.

Imagine cu șefii de stat care au participat la parada de 9 mai din Moscova, 2005

Spre deosebire de anul acesta, în anul 2005, la parada de Ziua Victoriei de la Moscova au participat șefi de stat din toată lumea, printre care și liderii Statelor Unite, Germaniei, Franței, Chinei, Coreei de Sud, Japoniei, Indiei, Iraliei, Marii Britanii, precum și secretarii generali ai ONU și UNESCO.

Vladimir Putin și George W. Bush, Moscova 2005

Lista șefilor delegațiilor străine care sosesc la Moscova parada de 9 mai:

  • Președintele Republicii Abhazia Badra Gunba și soția sa;
  • Președintele Republicii Belarus Alexander Lukașenko;
  • Președintele Republicii Populare Democrate Laos Thongloun Sisoulith;
  • Conducătorul suprem al Malaeziei Sultan Ibrahim;
  • Prim-ministrul Republicii Slovace Robert Fico;
  • Președintele Republicii Osetia de Sud Alan Gagloev;
  • Președintele Republicii Srpska (Bosnia și Herțegovina) Siniša Karan;
  • Președintele Adunării Naționale a Republicii Srpska Nenad Stevandić și soția sa;
  • Președintele Alianței Social-Democraților Independenți din Republicii Srpska Milorad Dodik și soția sa.

Recomandările autorului:

Motivul pentru care Trump a renunțat după trei zile la operațiunea de escortare a petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz

Corupția sau războiul? Ucrainenii au fost întrebați care este cea mai mare amenințare la adresa statului

Donald Trump și Xi Jinping ar putea încheia un acord privind Iranul săptămâna viitoare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe