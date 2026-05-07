Primăria Municipiului București a anunțat că se renunță în acest weekend la „Străzi deschise”. Care este motivul din spatele deciziei 

Primăria Municipiului București renunță în weekendul 8-9 mai la „Străzi deschise”, evenimentul prin care Calea Victoriei și alte străzi adiacente deveneau pietonale în intervalul orar 10:00 – 22:00.

Motivul invocat de Municipalitate este că „Au loc două alte mari evenimente, Semimaratonul Internațional București 2026, organizat în cadrul Anului Nadia, și Bucharest Food Truck Festival, solicitat de Ambasada Spaniei. Aici, se va prepara o uriașă paella”, se arată în postarea publicată pe Facebook.

Semimaratonul Internațional București 2026 are loc pe 9 și 10 mai. Pe 9, va începe de la ora 7.30 și va ține până la ora 17.00, iar pe 10, se va desfășura între 7.30 și 14.00.

Sâmbătă, vor fi închise Bd. Unirii (de la Piața Alba Iulia, la Piața Constituției), Splaiul Independenței (între Piața Unirii și Podul Hașdeu) și Bd. Libertății;

Duminică, se vor închide și Șos Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzești, Str. Vasile Pârvan, Regina Elisabeta.

Pentru Bucharest Food Truck Festival, accesul va fi restricționat pe Bulevardul Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, cât și pe Str. Monetăriei.

De precizat este că, din cauza reclamațiilor făcute de riverani, acesta va fi ultimul eveniment desfășurat pe Bulevardul Kiseleff.

Mai multe linii de tramvai și autobuz vor fi deviate

Din cauza restricțiilor, 30 de linii de tramvai, autobuz și tramvai vor fi deviate întreg weekend-ul. În plus, se vor înființa temporar trei linii navetă, pentru a asigura transportul călătorilor. Potrivit acestora, programul poate fi consultat pe site-ul Societății de Transport București.

