Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL". Care sunt scenariile

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan că varianta preferată pentru ieșirea din criza politică rămâne refacerea coaliției de guvernare. Kelemen Hunor a explicat că România are nevoie de un guvern stabil, susținut de o majoritate largă în Parlament, iar orice formulă viabilă trebuie să includă partidele importante.

În opinia liderului UDMR, noul premier trebuie să fie o persoană acceptată de toate formațiunile care ar putea participa la guvernare.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR”, a declarat Kelemen Hunor după consultările de la Cotroceni.

„Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”

Liderul UDMR consideră însă că desemnarea unui premier din partea PSD sau PNL ar crea imediat tensiuni între partenerii de negociere. El spune că rivalitatea dintre cele două partide face aproape imposibilă acceptarea unui șef de guvern venit din tabăra adversă.

„Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură”, a afirmat acesta.

Declarația lui Kelemen Hunor arată cât de fragile sunt în acest moment negocierile politice. După ultimele luni marcate de conflicte între PSD și PNL, fiecare partid încearcă să evite pierderile de imagine și să își păstreze influența în viitorul Executiv. În același timp, USR a transmis în repetate rânduri că nu dorește o formulă de guvernare alături de PSD, ceea ce complică și mai mult ecuația politică.

Consultările de la Cotroceni continuă

Întâlnirea de la Cotroceni face parte din seria de consultări inițiate de președintele Nicușor Dan pentru formarea unei majorități parlamentare stabile. Șeful statului încearcă să găsească o soluție rapidă pentru instalarea unui nou guvern, în condițiile în care România se confruntă cu presiuni economice și cu un deficit bugetar ridicat.

Kelemen Hunor a atras atenția că prelungirea crizei politice poate afecta serios economia și încrederea investitorilor. Liderul UDMR spune că partidele trebuie să renunțe la orgolii și să găsească rapid un compromis.

În ultimele zile au circulat mai multe variante privind viitorul Executiv, inclusiv ideea unui premier tehnocrat sau a unei persoane fără afiliere puternică într-unul dintre marile partide. Deocamdată, nici PSD, nici PNL și nici USR nu au anunțat oficial o propunere comună.

Negocierile dintre partide urmează să continue la Cotroceni în perioada următoare.

