Sondaj Gândul. Cititorii ziarului nu îl mai vor pe Ilie Bolojan premier din nou. Cine este în topul preferințelor

Călin Georgescu domină topul preferințelor cititorilor Gândul pentru funcția de prim-ministru, în timp ce Ilie Bolojan se prăbușește în sondaje după eșecul recent.



Doar 11% dintre participanții la votul online mai consideră că liderul liberal reprezintă o soluție pentru conducerea Executivului.

Rezultatele sondajului indică o dorință masivă de schimbare în rândul publicului. Călin Georgescu a obținut 70% din totalul opțiunilor, cifră care se traduce prin 2.523 de voturi.

Cădere liberă pentru Bolojan

Ilie Bolojan, care a condus Guvernul timp de 10 luni, ocupă abia locul al doilea, dar la o distanță uriașă. Cu doar 366 de voturi, adică 11%, liderul PNL pare să fi pierdut toată susținerea românilor.

Grindeanu și Simion completează podiumul

Pe locurile următoare se află Sorin Grindeanu, cu 8% din voturi și George Simion, cu un scor de 6%. Clasamentul se încheie cu Cătălin Predoiu, care a adunat 5%.

Scaunul de premier a rămas liber după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți.

