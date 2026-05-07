Nava Cocaină. Cea mai mare captură de droguri care urma să alimenteze Europa, capturată în Atlantic

Rene Pârșan
Sursa foto: AP Photo/Armando Franca
Poliția spaniolă a confiscat 30 de tone de cocaină de pe o navă aflată în largul Insulelor Canare. Toți cei 23 de membri ai echipajului a  reținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Este n cea mai mare captură de droguri realizată vreodată în Europa, a anunțat joi Madridul, relatează Reuters.

Nava Arconian, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost interceptată de Garda Civilă a Spaniei în data de 1 mai, având la bord o încărcătură pe care Înalta Curte de la Madrid a evaluat-o la peste 812 milioane de euro.

Recordul Hamburg a fost bătut

Captura depășește cele 25 de tone recuperate de poliția germană în portul Hamburg în iunie 2024. Anterior, cea mai mare captură din Europa. Este de peste două ori mai mare decât propriul record anterior al autorităților spaniole, de 13 tone.

Cantitatea respectivă a fost descoperită anul trecut la Algeciras, într-un transport de banane ecuadoriene.

Anteriorul record, de 9,5 tone, data din 2023, traficanții transportând cocaina ascunsă printre banane și în cazul respectiv.

Noua operațiune, desfășurată în cooperare cu autoritățile din Statele Unite și Olanda, va fi prezentată în detaliu de poliție vineri.

Marfa urma să fie livrată rapid

Anchetatorii cred că respectiva cocaină urma să fie transferată pe mare către ambarcațiuni de mare viteză și introdusă ilegal în Spania continentală.

La bord au fost găsite arme de foc și muniție, iar șase membri ai echipajului au fost descoperiți ascunși în momentul în care ofițerii au urcat pe navă.

Șaptesprezece membri ai echipajului erau din Filipine, în timp ce cei șase găsiți ascunși la bord proveneau din Olanda și Surinam.

