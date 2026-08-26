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(P) Infrastructură S5. Intervenție de urgență pe Intrarea Țarcului, în urma unor surpări la nivelul carosabilului

(P) Infrastructură S5. Intervenție de urgență pe Intrarea Țarcului, în urma unor surpări la nivelul carosabilului
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Infrastructură S5 S.A. a intervenit de urgență pe Intrarea Țarcului, în urma unor surpări apărute la nivelul carosabilului.

Echipele Infrastructură S5 S.A. au intervenit pe Intrarea Țarcului, unde au fost identificate surpări la nivelul carosabilului care puteau pune în pericol siguranța participanților la trafic. Având în vedere situația constatată în teren, a fost necesară intervenția imediată, pentru remedierea degradărilor apărute.

Infrastructură S5 S.A. intervine cu prioritate în situațiile care pot afecta siguranța rutieră și pietonală, urmărind remedierea rapidă a problemelor identificate în teren și menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare.

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