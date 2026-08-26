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Un tânăr de 18 ani a fost arestat după ce ar fi distribuit imagini indecente cu o minoră. Victima a ajuns la spital

Un tânăr de 18 ani a fost arestat după ce ar fi distribuit imagini indecente cu o minoră. Victima a ajuns la spital
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Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a transmis că un tânăr de 18 ani din Iași a fost arestat după ce ar fi distribuit imagini indecente cu o minoră. Acesta ar fi realizat o înregistrare video care ar fi fost distribuit online către mai multe persoane, inclusiv familiei victimei. Adolescenta de 16 ani, în urma situației, ar fi ingerat 30 de pastile. A ajuns de urgență la spital.

La data de 25 august, procurorii DIICOT au dispus reținerea unui tânăr de 18 ani din Iași, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. Acesta ar fi realizat o înregistrare video, la finalul lunii iunie, care surprindea o adolescentă de 16 ani în ipostaze indecente. Pentru că victima nu și-ar mai fi dorit să continue relația cu tânărul de 18 ani, inculpatul ar fi distribuit aceste imagini către alte persoane, inclusiv către familia victimei.

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Un tânăr de 18 ani a fost arestat după ce ar fi distribuit imagini indecente cu o minoră. Victima a ajuns la spital

Un tânăr de 18 ani a fost arestat după ce ar fi distribuit imagini indecente cu o minoră

În urma situației, „sub imperiul unor sentimente de rușine și furie”, adolescenta ar fi ingerat 30 de pastile. A ajuns de urgență la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. A fost pus în aplicare și un mandat de percheziție domiciliară. Procurorii au ridicat din locuința tânărului un dispozitiv de stocare a datelor. Ulterior, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Comunicatul integral al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

„La data de 25 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 18 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, la sfârșitul lunii iunie 2026, în timp ce se afla la locuința sa inculpatul a realizat o înregistrare video care surprindea o victimă minoră (16 ani), în ipostaze sexuale explicite.

Ulterior, având în vedere faptul că victima nu a mai dorit continuarea relației în care erau implicați, inculpatul a distribuit videoclipul, prin intermediul unor aplicații online, către mai multe persoane, inclusiv din familia persoanei vătămate minore.

Cercetările au arătat că în acest context, sub imperiul unor sentimente de rușine și furie, victima a înghițit 30 de comprimate dintr-un medicament pe care îl folosea pentru tratarea unei afecțiuni de care suferă și al cărui efect în caz de supradoză îl cunoștea, situație care a necesitat internarea acesteia în regim de urgență, pentru îngrijiri medicale.

În cursul zilei de ieri a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, pe raza localității Ruginoasa, din locuința inculpatului fiind ridicat un dispozitiv de stocare a datelor.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a comunicat DIICOT.

Sursă foto: Shutterstock

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