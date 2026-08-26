Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut, miercuri, necesitatea realizării unui sistem centralizat de termoficare (SACET), precizând că întârzierea acestei reforme a generat o povară financiară „imensă” pentru Primăria Municipiului București (PMB). Termoenergetica a acumulat datorii de 1,75 miliarde de lei către ELCEN, la care se adaugă penalități de 410 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de primarul general al Capitalei.
În cadrul unei conferințe de presă la Primăria Capitalei, Ciucu a prezentat situația financiară a Termoenergetica și principalele probleme ale sistemului de termoficare din București.
Primarul general a comparat actuala situație cu cea a fostei RADET, care a intrat în faliment în 2018-2019, cu o datorie de 3,5 miliarde de lei.
Potrivit Primăriei Municipiului București,compania are aproape 2 miliarde datorii la ELCEN. La asta se adaugă şi penalităţi de 410 milioane de lei.
„Termoenergetica are fix aceleaşi hibe pe care le avea şi RADET, administrativ şi structural. Am schimbat sigla, dar am păstrat mecanismul care a falimentat RADET”, a punctat primarul general.
Potrivit primarului general, soluția ar fi înființarea SACET, prin care Primăria Capitalei ar prelua întregul proces.
„În toată ţara s-au unificat producţia cu transportul, e o logică economică în spate. E nevoie să eliminăm această aberaţie administrativă. Povara PMB e imensă, ne-am împrumutat să plătim subvenţia”, a mai spus edilul.
Ciucu a explicat cum s-a ajuns la aceste datorii:
Primăria Capitalei a transmis că, în urma discuțiilor cu Ministerul Energiei, ELCEN, ANRE și Termoenergetica, a fost găsită o formulă care să permită plata inclusiv din datoria principală, nu doar a penalităților.
Sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti