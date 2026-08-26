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Ciucu explică dezastrul financiar de la Termoenergetica. Compania are datorii de aproape 2 miliarde de lei către ELCEN și penalități de 410 milioane

Olga Borșcevschi
Ciucu explică dezastrul financiar de la Termoenergetica. Compania are datorii de aproape 2 miliarde de lei către ELCEN și penalități de 410 milioane
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut, miercuri, necesitatea realizării unui sistem centralizat de termoficare (SACET), precizând că întârzierea acestei reforme a generat o povară financiară „imensă” pentru Primăria Municipiului București (PMB). Termoenergetica a acumulat datorii de 1,75 miliarde de lei către ELCEN, la care se adaugă penalități de 410 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de primarul general al Capitalei.

Ciucu: „Povara PMB e imensă, ne-am împrumutat să plătim subvenţia”

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În cadrul unei conferințe de presă la Primăria Capitalei, Ciucu a prezentat situația financiară a Termoenergetica și principalele probleme ale sistemului de termoficare din București.

Primarul general a comparat actuala situație cu cea a fostei RADET, care a intrat în faliment în 2018-2019, cu o datorie de 3,5 miliarde de lei.

Potrivit Primăriei Municipiului București,compania are aproape 2 miliarde datorii la ELCEN. La asta se adaugă şi penalităţi de 410 milioane de lei.

„Termoenergetica are fix aceleaşi hibe pe care le avea şi RADET, administrativ şi structural. Am schimbat sigla, dar am păstrat mecanismul care a falimentat RADET”, a punctat primarul general.

Potrivit primarului general, soluția ar fi înființarea SACET, prin care Primăria Capitalei ar prelua întregul proces.

„În toată ţara s-au unificat producţia cu transportul, e o logică economică în spate. E nevoie să eliminăm această aberaţie administrativă. Povara PMB e imensă, ne-am împrumutat să plătim subvenţia”, a mai spus edilul.

Ciucu a explicat cum s-a ajuns la aceste datorii:

  • Pierderile masive de căldură şi agent termic prin conductele vechi.
  • Costurile fixe care se împart la o cantitate de energie tot mai mică. Consumul real a scăzut la jumătate în ultimii ani.
  • Doar 22% din pierderile Termoenergetica sunt recunoscute de ANRE. Pierderea reală e de 38%, însă. Asta înseamnă 130 de milioane de lei în plus care nu pot fi acoperite.
  • Pierderile recunoscute se facturează cu 9% TVA, cele nerecunoscute cu 20%. Alte 96,5 de milioane de lei.
  • Pierderile de apă prin fisuri şi avarii, care înseamnă alte 60 de milioane de lei.
  • Preţul gigacaloriei e stabilit politic, iar PMB trebuie să vină cu compensaţii. Preţul real acum al gigacaloriei e de 921,82 lei. Termoenergetica o cumpără de la ELCEN cu 485,37 lei şi vinde către populaţie cu 330 lei.

Măsuri pentru oprirea acumulării de noi penalități

Primăria Capitalei a transmis că, în urma discuțiilor cu Ministerul Energiei, ELCEN, ANRE și Termoenergetica, a fost găsită o formulă care să permită plata inclusiv din datoria principală, nu doar a penalităților.

  • S-a găsit o formulă prin care să se poată plăti şi din baza datoriei. „Termoenergetica e mereu obligată să plătească penalităţile mai întâi, ceea ce înseamnă că rămâne baza datoriei şi se acumulează permanent alte penalităţi”, a explicat edilul.
  • S-a stabilit că plata facturilor către ELCEN nu se va mai face cu un decalaj de 15 zile, lucru care ducea şi el la acumularea de penalităţi.

Sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

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