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Ponta îl felicită pe Bolojan pentru votul în privinţa legii ANI: ”L-am recunoscut, după mult timp, pe cel cu care am lucrat ani de zile”

Ponta îl felicită pe Bolojan pentru votul în privinţa legii ANI: ”L-am recunoscut, după mult timp, pe cel cu care am lucrat ani de zile”
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Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta l-a felicitat pe Ilie Bolojan pentru decizia PNL  de a vota în Senat Legea ANI, cu „amendamentul Fritz”. Fostul premier al României a punctat că, după mult timp, l-a ”recunoscut” pe Ilie Bolojan cu care a lucrat ani de zile în trecut, un om pe care îl descrie ca fiind unul care ”înțelege că interesul public este întotdeauna mai important decât interesul personal sau de grup al unei „secte”.

Ponta: ” Ilie Bolojan a ales să fie un slujitor al statului român – nu o „focă” din mecanismul infernal care virusează România”

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După ce l-a felicitat pe Bolojan, Ponta i-a lăudat și pe cei de la AUR, despre care a declarat că au trecut peste orice dispută politică și a votat în interesul României, dar și pe UDMR și PACE. Fostul premier i-a numit pe cei de la USR ”viruși” și a punctat că formațiunea a pus scaunul lui Fritz înaintea celor 770 milioane de euro de care bugetul are nevoie.
”I-am dat LIKE  premierului Bolojan pentru poziția de astăzi! L-am recunoscut, după mult timp, pe Ilie Bolojan cu care am lucrat ani de zile – un om care înțelege că interesul public este întotdeauna mai important decât interesul personal sau de grup al unei „secte”!
Si Grupul AUR de la Senat a trecut peste orice disputa politica si a votat in interesul Romaniei . Si UDMR si PACE . Doar “virusii” de la USR au pus scaunul lui Fritz inaintea celor 770 de milioane de euro de care bugetul are atata nevoie!
Azi la Senat a fost primul moment in care toti au inteles pericolul si s-au unit contra “virusilor” !”, a scris Victor Ponta.
Ponta a subliniat că poziția USR, ”evident greșită”, i-a dovedit că ”ipocrizia, lipsa totală de principii și de bun-simț ale acestora nu au limite”. Acesta a mai punctat că Bolojan a ales să fie un slujitor al statului român, ”nu o focă din mecanismul infernal care virusează România”.
Am votat în luna mai pentru moțiunea de cenzură, pentru că am văzut cum Guvernul României și premierul sunt pur și simplu luați „ostatici” de această grupare antiromânească numită USR. Am văzut încă de atunci cât de puternici au devenit „virușii” care au blocat statul român și l-au deturnat total în favoarea unor interese străine!
Poziția isterică și egocentrismul lui Fritz au adăugat încă o doză de exploziv într-o țară deja traumatizată de „războiul intern”! Fanatismul cu care USR și propaganda #Rezist au susținut o poziție evident greșită și interesul strict personal al liderului lor mi-au dovedit că ipocrizia, lipsa totală de principii și de bun-simț ale acestora nu au limite. Mă bucur că, după multe semnale de alarmă, Ilie Bolojan a ales să fie un slujitor al statului român – nu o „focă” din mecanismul infernal care virusează România”, a scris Ponta.
În finalul mesajului, Ponta a precizat că nu există oameni de neînlocuit, ”nici dacă îi cheamă Klaus sau Fritz”, însă există, în istoria României, grupări ”fanatizate și manipulate din exterior”.
”Când un politician și un partid spun direct și fără ezitare că nu dau doi bani pe hotărârile judecătorești, pe legile votate în Parlament, pe deciziile Curții Constituționale și pe bunul-simț comun, suntem în pragul dizolvării statului și a societății românești. Iar viața în „jungla useristă” este insuportabilă pentru oameni – cu excepția propagandiștilor îmbuibați și a focilor nervoase!
Nu există oameni de neînlocuit – nici dacă îi cheamă Klaus sau Fritz! Dar există si in istoria Romaniei grupări fanatizate și manipulate din exterior – de la legionari la PCR și USR – care au distrus țara! Și trebuie să ne unim toti romanii impotriva acestor “virusi” indiferent de ceea ce ne desparte politic”, a scris Ponta.
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