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EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Echipa lui Becali se dezintegrează: a plecat și Daniel Bîrligea. Un alt fotbalist poate rupe relația Gigi-MM Stoica

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Echipa lui Becali se dezintegrează: a plecat și Daniel Bîrligea. Un alt fotbalist poate rupe relația Gigi-MM Stoica
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Roș-albaștrii au suferit un nou eșec dezamăgitor pentru fani, după ce au pierdut cu CFR Cluj, 0-1, în Gruia. Echipa antrenată de Marius Șumudică a pierdut mai mulți fotbaliști în ultimele zile și se află în insolvență. Cu toate acestea, a administrat prima înfrângere pentru FCSB în acest sezon Superliga.

Subiectul zilei este, însă, transferul lui Daniel Bîrligea de la FCSB la Frosinone în Serie A. Vă prezentăm la EXCLUSIV FCSB toate detaliile financiare, inclusiv salariul cu care a fost ademenit atacantul în Italia. Va avea cu cine să-l înlocuiască FCSB pe Bîrligea?

Tot astăzi vom încerca să înțelegem de ce Marius Baciu nu-și dă demisia din funcția de antrenor, după ce și Peluza Nord i-a cerut acest lucru la sfârșitul meciului cu CFR Cluj.

Discutăm la EXCLUSIV FCSB și despre jucătorul care poate rupe prietenia dintre Gigi Becali și Mihai Stoica. Ce detalii de culise avem, dar și ce se poate întâmpla cu fotbalistul.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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