Fiica de 22 de ani a fostului politician Cazimir Ionescu și-ar fi pus capăt zilelor în locuința din Mușătești, județul Argeș. Potrivit informațiilor, o femeie a sesizat prin 112 tragedia.

Tânăra de 22 de ani ar fi fost găsită moartă în locuința în care era cazată singură. Trupul acesteia ar fi fost descoperit în jurul orei 10:37. Fata fusese văzută ultima dată în seara de 25 august, în jurul orei 21:00. Ea era cazată în imobil din 21 august, scrie Stiripesurse.ro.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit sursei citate, ar fi fost găsită spânzurată cu o cordelină, de la o înălțime de cca. 2,70 m, de o treaptă a scării interioare din lemn. Tânăra ar fi lăsat un bilet de adio, în care își cerea iertare familiei. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi suferit de depresie. La examinarea trupului nu au fost identificate urme de violență.

Sursa citată mai transmite că trupul tinerei va fi transportat la prosectura Spitalului Județean de Urgență Argeș pentru necropsie și stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform articolului 192 din Codul Penal.

Ce transmite poliția

Inspectoratul de Poliție Județean a transmis că o tânără de 22 de ani, din București, a fost găsită fără suflare într-un imobil din comuna Mușătești.