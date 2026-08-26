Fiica de 22 de ani a fostului politician Cazimir Ionescu și-ar fi pus capăt zilelor în locuința din Mușătești, județul Argeș. Potrivit informațiilor, o femeie a sesizat prin 112 tragedia.
Tânăra de 22 de ani ar fi fost găsită moartă în locuința în care era cazată singură. Trupul acesteia ar fi fost descoperit în jurul orei 10:37. Fata fusese văzută ultima dată în seara de 25 august, în jurul orei 21:00. Ea era cazată în imobil din 21 august, scrie Stiripesurse.ro.
Potrivit sursei citate, ar fi fost găsită spânzurată cu o cordelină, de la o înălțime de cca. 2,70 m, de o treaptă a scării interioare din lemn. Tânăra ar fi lăsat un bilet de adio, în care își cerea iertare familiei. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi suferit de depresie. La examinarea trupului nu au fost identificate urme de violență.
Sursa citată mai transmite că trupul tinerei va fi transportat la prosectura Spitalului Județean de Urgență Argeș pentru necropsie și stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform articolului 192 din Codul Penal.
Inspectoratul de Poliție Județean a transmis că o tânără de 22 de ani, din București, a fost găsită fără suflare într-un imobil din comuna Mușătești.
„În cursul zilei de astăzi, 26 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal, în timp ce se afla la un imobil din comuna Mușătești.
La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Domnești, constatând că cele sesizate se confirmă. Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul persoanei în cauză, tânără de 22 de ani, din București.
Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care se desfășoară cercetări de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoruia Curtea de Argeș.
Pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a avut loc.
Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile.
Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.
Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere”, a transmis IPJ Argeș.