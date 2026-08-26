Adoptarea de azi în Senat a legii ANI, care îl lasă fără funcție pe primarul Dominic Fritz, a bulversat întreaga clasă politică, iar USR a reacționat furibund, acuzând o lege despre care susține că ar fi nedemocratică. Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat! de miercuri, sociologul Mirel Palada a comentat implicațiile acestei legi, criticând USR pentru că susține voalat un concept de sorginte controversată, Supraomul. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

USR, tributar conceptului de supraom?

Din perspectiva cunoscutului sociolog, USR nu acceptă că șeful partidului, Dominic Fritz, rămâne fără funcția de primar al Timișoarei. În consecință, trec sub tăcere ideologia Fără penali în funcții publice pe care au impus-o zgomotos în spațiul public. Altfel spus, curentul se aplică doar adversarilor politici, mai ales PSD.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Trebuie să vă explic că dumneavoastră acum sunteți o victimă a unei ideologii depășite. Penalii, USR-ul, când se referea la penali se referea doar la adversarii politici. Se referea la PSD. Pentru ei, penalii PSD sunt suboameni, este un termen și este o chestie, șobolanii roșii – ciuma roșie. Este o chestie asemănătoare, echivalentă.

Când vine vorba să se aplice legile asupra lor, dintr-o dată se aplică altceva. Nu mai este nevoie să intervină legea. Ei sunt deasupra legii, ei sunt superiori, ei sunt ubermenși, știți. În ideologia nazistă exista conceptul de Übermensch (n.r. – omul superior) vs. conceptul de Üntermensch. Übermensch este acela de deasupra, arianul este superiorul, care își permite orice. USR-ul, în această cheie ideologică a istoriei recente din România, este arianul fascist, nazist, care își permite să îi considere pe alții suboameni și să încalce legea”.

Palada: Președintele e imprevizibil

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache ce crede că va face Nicușor Dan în acest caz dificil, va bloca sau îi va lua apărarea lui Fritz?, sociologul a explicat că abordatea președintelui din ultima vreme e una plină de contradicții.