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Sociologul Mirel Palada dă verdictul în cazul legii Fritz: USR a dat foc la țară pentru un singur om

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Adoptarea de azi în Senat a legii ANIcare îl lasă fără funcție pe primarul Dominic Fritz, a bulversat întreaga clasă politică, iar USR a reacționat furibund, acuzând o lege despre care susține că ar fi nedemocratică. Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat! de miercuri, sociologul Mirel Palada a comentat implicațiile acestei legi, criticând USR pentru că susține voalat un concept de sorginte controversată, Supraomul. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

USR, tributar conceptului de supraom?

Din perspectiva cunoscutului sociolog, USR nu acceptă că șeful partidului, Dominic Fritz, rămâne fără funcția de primar al Timișoarei. În consecință, trec sub tăcere ideologia Fără penali în funcții publice pe care au impus-o zgomotos în spațiul public. Altfel spus, curentul se aplică doar adversarilor politici, mai ales PSD.

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Trebuie să vă explic că dumneavoastră acum sunteți o victimă a unei ideologii depășite. Penalii, USR-ul, când se referea la penali se referea doar la adversarii politici. Se referea la PSD. Pentru ei, penalii PSD sunt suboameni, este un termen și este o chestie, șobolanii roșii – ciuma roșie. Este o chestie asemănătoare, echivalentă.

Când vine vorba să se aplice legile asupra lor, dintr-o dată se aplică altceva. Nu mai este nevoie să intervină legea. Ei sunt deasupra legii, ei sunt superiori, ei sunt ubermenși, știți. În ideologia nazistă exista conceptul de Übermensch (n.r. – omul superior) vs. conceptul de Üntermensch. Übermensch este acela de deasupra, arianul este superiorul, care își permite orice. USR-ul, în această cheie ideologică a istoriei recente din România, este arianul fascist, nazist, care își permite să îi considere pe alții suboameni și să încalce legea. 

Palada: Președintele e imprevizibil

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache ce crede că va face Nicușor Dan în acest caz dificil,  va bloca sau îi va lua apărarea lui Fritz?, sociologul a explicat că abordatea președintelui din ultima vreme e una plină de contradicții. 

Președintele Nicușor Dan în ultima perioadă a fost imprevizibil. Acum foarte recent a blocat din nou o lege ce ține de ecologism, de folosirea centralelor pe cărbune. Iar o să pierdem bani din PNRR din cauza asta, dar nu mai zice nimeni de chestia asta. Altminteri, altădată a avut aplecări mai degrabă suveraniste, naționaliste. Se duce la biserică, îmbracă ia și atunci e foarte puțin probabil să putem să evaluăm ce face președintele. Ce pot să vă spun însă, și asta este o chestie foarte puternică și foarte recentă, este că președintele Nicușor Dan a scăzut oribil de mult în încredere (n.r. – în sondajele de opinie).

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