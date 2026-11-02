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(P) Infrastructură S5. Intervenții pe Aleea Rădășeni, în Sectorul 5

(P) Infrastructură S5. Intervenții pe Aleea Rădășeni, în Sectorul 5
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Echipa Infrastructură S5 S.A. desfășoară lucrări pe Aleea Rădășeni, în cadrul programului de intervenții pentru îmbunătățirea infrastructurii pietonale și rutiere din Sectorul 5.

Lucrările vizează reparații locale la nivelul carosabilului prin care se urmărește creșterea siguranței și a confortului pentru locuitorii din zonă.

Intervențiile se desfășoară etapizat, iar participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipelor din teren.

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă să acționeze pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și a spațiului public din Sectorul 5.

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