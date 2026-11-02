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Ion Cristoiu: În alegerile din Bulgaria, Călin Georgescu l-a învins la scor pe Nicușor Dan

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În Pastila sa editorială de luni, 2 noiembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că, „în alegerile din Bulgaria, Călin Georgescu l-a învins la scor pe Nicușor Dan”.

„Rezultatele alegerilor din Bulgaria au toată îndreptățirea să fie considerate un moment istoric. Este vorba, în primul rând, despre uriașa diferență dintre prima clasată, cea care a câștigat alegerile, Ileana Iotova, și al doilea clasat, contracandidatul Andrei Ghiurov. Între cei doi este o diferență de 18% în acest al doilea tur. Diferența aceasta nu ar fi atât de senzațională dacă nu ar fi vorba, în persoana lui Andrei Ghiurov, despre o personalitate politică din Bulgaria de astăzi. A fost chiar premier interimar din februarie 2026. Deci nu putem vorbi despre o diferență între un politician și, mă rog, un amator. Cei doi sunt totuși lideri politici, iar Ghiurov a înființat un partid reformist. Este ceva între Cioloș, pe de o parte, și Bolojan, pe de altă parte, dacă ar fi să găsim un corespondent la noi. Din punctul de vedere al unui specialist în economie, a făcut studii în Occident, în America și, repet, a fost premier interimar până la alegeri.

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Însă surpriza care conferă acestor alegeri un caracter istoric este uriașa prăpastie dintre cei doi. În materie de politică externă, Ileana Iotova s-a prezentat ca un președinte al păcii, înaintea primului tur, dar mai ales între cele două tururi. Ea a pus accentul, chiar a insistat, asupra câtorva dintre proiectele sale de politică externă: pace negociată în Ucraina, nu soluție militară, niciun soldat bulgar în Ucraina, refuzul Coaliției de Voință, moratoriu militar în Marea Neagră, dialog cu Moscova, dar rămânerea în UE și NATO. Deci este foarte important că tema războiului din Ucraina a fost tema centrală a campaniei.

Adversarul s-a situat la un pol opus. Domnul Andrei Ghiurov n-a făcut altceva decât să susțină în campanie continuarea politicii externe pe care a promovat-o ca premier interimar: să meargă cu Ucraina până la capăt.

A fost și este susținătorul sancționării Rusiei până la infinit. Este un pro-Zelenski până la ultimul, până la manșeta pantalonilor, până la călcâiul șosetelor din pantofi. Crede că Bulgaria trebuie să susțină integritatea teritorială a Ucrainei.

Deci avem, pe de o parte, un scor uriaș, o prăpastie de scor și, în același timp, o prăpastie de poziție în materie de război ruso-ucrainean.

Dacă ne gândim bine, vom regăsi în politica câștigătoarei Iotova toate aspectele de politică externă ale lui Călin Georgescu. Călin Georgescu a insistat și insistă că el este un om al păcii. În politica lui Andrei Ghiurov regăsim toate aspectele de politică externă ale lui Nicușor Dan: ajutor necondiționat și indiferent de costuri pentru Ucraina, Rusia fiind principalul dușman, războiul trebuind să continue. Vrem respectarea și participarea la Coaliția de Voință, fiind gata să trimitem chiar și trupe în sprijinul lui Zelenski.

Având în vedere scorul, putem spune că a câștigat în Bulgaria Călin Georgescu, învingându-l la scor pe Nicușor Dan.

Și acum vine surpriza surprizelor: fără să aștepte rezultatele oficiale, Ursula von der Leyen a felicitat-o pe Iotova. Este ca și cum l-ar fi felicitat pe Călin Georgescu.

Și atunci mă întreb: de ce am anulat noi alegerile în România? Iată că în Bulgaria nu le-au anulat, deși a învins cineva care ar putea fi acuzat că este omul rușilor”, spune Ion Cristoiu.

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