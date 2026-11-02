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Un polițist din Dolj, în vârstă de 25 de ani, s-a împușcat cu arma din dotare. Care este starea tânărului

Elena Ailuţoaei
Un polițist din Dolj, în vârstă de 25 de ani, s-a împușcat cu arma din dotare. Care este starea tânărului
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Un tânăr de 25 de ani, agent de poliție în cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți – Postul de Poliție Amărăștii de Sus, s-a împușcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal.

Tânărul a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind în stare gravă.

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„La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern, fiind desfășurate, sub conducerea nemijlocită a adjunctului șefului inspectoratului, activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

De asemenea, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern.

Totodată, a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langă Tribunalul Dolj.

Agentul de poliție este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina din anul 2022, iar ultima evaluare psihologică a acestuia a fost efectuată la data de 25 iunie 2025”, spun reprezentantii Ipj Dolj.

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