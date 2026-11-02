Cât valorează terenurile fabricii din Iași pe care o închide miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Uriașa miză imobiliară

Având în vedere noua configurație urbanistică din Iași, terenurile pe care se află fosta fabrică Tepro ar putea deveni ținta dezvoltatorilor imobiliari. În prezent, valoarea este de 100-200 euro/mp, dar prețul ar putea ajunge și la 400 de euro/mp, scrie „Ziarul de Iași”.

Metinvest Tubular Iași aparține miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov. Închiderea fabricii, precum și concedierea colectivă a celor 194 de angajați ridică o serie de întrebări privind situația viitoare a terenurilor și construcțiilor de pe platforma industrială.

„Ar trebui să fie un dezvoltator de anvergură”

Consultat de Ziarul de Iași, un agent imobiliar a estimat că terenurile respective vor putea ajunge la 400 euro/mp numai dacă în zonă s-ar dezvolta cartiere rezidențiale și ar exista documentația urbanistică necesară.

„Dacă vorbim de terenuri industriale, fără asumarea unui PUZ de reconversie, avem o evaluare mult mai pertinentă între 100 și 200 de euro pe metru pătrat”, a explicat agentul imobiliar.

Zona este una de platformă industrială, cu infrastructură specifică activității de producție, inclusiv linii de cale ferată. Ținând cont de toate acestea, o eventuală schimbare de destinație ar fi complicată la momentul actual.

În plus, surse din piața imobiliară dezvăluie că în interiorul platformei există atât proprietăți private, cât și suprafețe care țin de domeniul public. „Sunt niște linii de tren, domeniu public amestecat cu privat, este o bătaie mare de cap. Trebuie să vină cineva suficient de temerar încât să își asume toate aceste demersuri și să îi releve potențialul. În momentul de față, dacă ar fi să vină un potențial cumpărător, e clar că ar trebui să fie un dezvoltator de anvergură, care să aibă posibilitatea reală de a duce la bun sfârșit toate aceste demersuri birocratice, să autorizeze, să obțină măcar un PUZ și să implementeze efectiv aceste soluții”, a explicat agentul imobiliar.

Aproximativ 20 de hectare ale fostei fabrici Tepro ar putea fi valorificate pentru o sumă cuprinsă între 20 și 40 de milioane de euro, mai scrie sursa citată.

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