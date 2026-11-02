Prima pagină » Actualitate » Cât valorează terenurile fabricii din Iași pe care o închide miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Uriașa miză imobiliară

Cât valorează terenurile fabricii din Iași pe care o închide miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Uriașa miză imobiliară

Cât valorează terenurile fabricii din Iași pe care o închide miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Uriașa miză imobiliară
Terenurile fostei fabrici Tepro, din Iași, țintă pentru dezvoltatorii imobiliari / Sursa FOTO: ziaruldeiasi.ro
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Având în vedere noua configurație urbanistică din Iași, terenurile pe care se află fosta fabrică Tepro ar putea deveni ținta dezvoltatorilor imobiliari. În prezent, valoarea este de 100-200 euro/mp, dar prețul ar putea ajunge și la 400 de euro/mp, scrie „Ziarul de Iași”.

Metinvest Tubular Iași aparține miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov. Închiderea fabricii, precum și concedierea colectivă a celor 194 de angajați ridică o serie de întrebări privind situația viitoare a terenurilor și construcțiilor de pe platforma industrială.

„Ar trebui să fie un dezvoltator de anvergură”

Consultat de Ziarul de Iași, un agent imobiliar a estimat că terenurile respective vor putea ajunge la 400 euro/mp numai dacă în zonă s-ar dezvolta cartiere rezidențiale și ar exista documentația urbanistică necesară.

„Dacă vorbim de terenuri industriale, fără asumarea unui PUZ de reconversie, avem o evaluare mult mai pertinentă între 100 și 200 de euro pe metru pătrat”, a explicat agentul imobiliar.

Zona este una de platformă industrială, cu infrastructură specifică activității de producție, inclusiv linii de cale ferată. Ținând cont de toate acestea, o eventuală schimbare de destinație ar fi complicată la momentul actual.

În plus, surse din piața imobiliară dezvăluie că în interiorul platformei există atât proprietăți private, cât și suprafețe care țin de domeniul public. „Sunt niște linii de tren, domeniu public amestecat cu privat, este o bătaie mare de cap. Trebuie să vină cineva suficient de temerar încât să își asume toate aceste demersuri și să îi releve potențialul. În momentul de față, dacă ar fi să vină un potențial cumpărător, e clar că ar trebui să fie un dezvoltator de anvergură, care să aibă posibilitatea reală de a duce la bun sfârșit toate aceste demersuri birocratice, să autorizeze, să obțină măcar un PUZ și să implementeze efectiv aceste soluții”, a explicat agentul imobiliar.

Aproximativ 20 de hectare ale fostei fabrici Tepro ar putea fi valorificate pentru o sumă cuprinsă între 20 și 40 de milioane de euro, mai scrie sursa citată.

Citește AICI mai multe despre acest subiect.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
Digi24
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis
Cancan.ro
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 74 de ani s-a despărțit de majoreta de 25 de ani cu care era cuplat
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Mediafax
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Click
Război între două familii din Chitila, după ce mireasa a fugit de acasă. Rudele mirelui au cerut banii de nuntă înapoi
Digi24
Donald Trump, fascinat de aspectul fizic al bărbaților. Pe cine consideră atrăgător și pe cine critică președintele SUA
Cancan.ro
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Ce se întâmplă doctore
Pot telefoanele mobile să provoace cancer cerebral? Ce spune oncologul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Obiect misterios, observat dincolo de Pluto. Ce se știe deocamdată?
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Spania
Cum să economisești bani?! Două metode simple: „Funcționează bine!”
ANALIZA de 10 Africa, miză uriașă pentru Putin. Liderul de la Kremlin vrea să blocheze influența Occidentului cu ajutorul a 48 de state africane
10:00
Africa, miză uriașă pentru Putin. Liderul de la Kremlin vrea să blocheze influența Occidentului cu ajutorul a 48 de state africane
FLASH NEWS Panică în Rusia și Ucraina după alerte false de atacuri nucleare și răspândire de radiații. Aplicațiile oficiale de urgență, atacate de hackeri
09:26
Panică în Rusia și Ucraina după alerte false de atacuri nucleare și răspândire de radiații. Aplicațiile oficiale de urgență, atacate de hackeri
VIDEO Ion Cristoiu: În alegerile din Bulgaria, Călin Georgescu l-a învins la scor pe Nicușor Dan
09:22
Ion Cristoiu: În alegerile din Bulgaria, Călin Georgescu l-a învins la scor pe Nicușor Dan
NEWS ALERT Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții
09:03
Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții
MILITAR Ce ascunde „strategia așteptării”. Adevăratul motiv pentru care Israelul ezită să lovească decisiv Iranul
09:00
Ce ascunde „strategia așteptării”. Adevăratul motiv pentru care Israelul ezită să lovească decisiv Iranul
FLASH NEWS Senatorul american Chris Murphy a suferit un AVC în timp ce urmărea un meci de hochei al fiului său. Reacția lui Trump
08:21
Senatorul american Chris Murphy a suferit un AVC în timp ce urmărea un meci de hochei al fiului său. Reacția lui Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe