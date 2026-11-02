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Nicușor Dan, mesaj de felicitări pentru lliana Iotova, noul președinte ales al Bulgariei

Nicușor Dan, mesaj de felicitări pentru lliana Iotova, noul președinte ales al Bulgariei
Nicușor Dan, mesaj de felicitări pentru lliana Iotova / Sursa FOTO: screenshot X
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Nicușor Dan i-a transmis felicitări Ilianei Iotova pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din Bulgaria. „Aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră strânsă”, a scris șeful statului pe social media.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Nicușor Dan vorbește despre parteneriatul în UE și NATO pe care România și Bulgaria îl au.

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„Felicitări, @IlianaIotova, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră strânsă și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre. Ca vecini, parteneri în UE și aliați în NATO, putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră.

Aștept cu nerăbdare să o primesc în curând pe președinta Iotova în România”, a scris Nicușor Dan.

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Și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Iliana Iotova pentru victoria obținută la alegerile prezidențiale din Bulgaria. „Felicitări Ilianei Iotova pentru victoria sa în alegerile prezidențiale”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X, în seara de duminică. Ea a transmis că așteaptă cu nerăbdare să continue colaborarea cu noul președinte al Bulgariei: „De la securitate și apărare până la competitivitatea noastră și independența energetică, aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră. Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”.

Potrivit calculelor paralele realizate de cinci agenții importante de sondare, Iliana Iotova a obținut între 56,6% și 58,2% din voturi. Contracandidatul său pro-occidental, Andrey Ghiurov, a fost creditat cu un procent cuprins între 38,6% și 40,6%. „Acceptăm rezultatele, oricât de surprinzătoare ar fi”, a declarat Ghiurov în cadrul unei conferințe de presă organizate la Sofia. El a mai spus că, deși campania electorală se încheie, responsabilitatea nu va dispărea.

În campania electorală, Iotova a anunțat că se opune acordării unui sprijin nou cu arme pentru Ucraina, susținând că pacea trebuie obținută printr-o soluție diplomatică. Poziția sa a fost diferită de cea a contracandidatului său.

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