Explozie în camera centralei unei şcoli din Prahova. 43 de elevi și 6 profesori s-au autoevacuat

O explozie neurmată de incendiu s-a produs luni dimineață în camera centralei termice pe lemne a Școlii Gimnaziale din comuna Telega, județul Prahova. Nu au fost înregistrate victime, iar clădirea unității de învățământ nu a fost afectată, transmite Mediafax.

Alerta a fost dată în jurul orei 09:15, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina, o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi și o ambulanță SAJ Prahova.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, 43 de elevi și șase cadre didactice s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție. O parte dintre copii au fost deja preluați de părinți.

Pompierii urmează să efectueze o recunoaștere la nivelul întregii unități de învățământ, pentru a verifica situația și eventualele riscuri.

Cursurile au fost suspendate luni, pentru remedierea situației, a mai transmis ISU Prahova.