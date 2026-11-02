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Panică în Rusia și Ucraina după alerte false de atacuri nucleare și răspândire de radiații. Aplicațiile oficiale de urgență, atacate de hackeri

Panică în Rusia și Ucraina după alerte false de atacuri nucleare și răspândire de radiații. Aplicațiile oficiale de urgență, atacate de hackeri
Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ
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Locuitorii din Rusia și Ucraina au trăit momente de panică totală după ce au primit în cursul nopții trecute avertizări false privind presupuse atacuri nucleare. Aplicațiile oficiale de alertare din ambele țări au fost vizate de atacuri cibernetice.

Populația din Ucraina și Rusia a primit, în noaptea de duminică spre luni, 1-2 noiembrie, notificări false privind presupuse atacuri nucleare și amenințări cu radiații. Mesajele au fost distribuite prin aplicațiile oficiale de avertizare a populației, după intervenții neautorizate asupra sistemelor informatice, potrivit BBC.

Primele alerte au apărut duminică seara, în Ucraina, iar aproximativ două ore mai târziu au fost raportate notificări similare în Rusia. Autoritățile din ambele țări au confirmat compromiterea aplicațiilor și au precizat că avertizările nu corespundeau unor amenințări reale.

Ucrainenii, avertizați fals despre un atac nuclear cu rachete Oreșnik

Duminică, la ora 22:47, aplicația oficială ucraineană Air Alert a transmis o notificare privind o presupusă amenințare radiologică asupra Kievului, urmată de o avertizare referitoare la un posibil atac chimic. Ulterior, utilizatorii au primit mesaje care anunțau lupte de stradă și atacuri cu rachete pe întreg teritoriul Ucrainei.

În aplicație a apărut și o notificare redactată în limba rusă, care făcea referire la racheta balistică Oreșnik.

„Bună ziua! Acum, alertă nucleară în toată Ucraina. Nu vă faceți griji, Oreșnik este deja în aer”, se arăta în mesajul fals transmis utilizatorilor.

Sursa video – X/@WarHunter2222

Forțele Aeriene ale Ucrainei au intervenit pentru a dezminți avertizările, explicând că persoane neautorizate au modificat funcționarea aplicației.

„Persoane neautorizate au intervenit în funcționarea aplicației. Echipa lucrează la restaurarea aplicației. Ne cerem scuze”, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Rusia, vizată de o alertă falsă privind drone ucrainene cu focoase nucleare

La aproximativ două ore după incidentul din Ucraina, aplicația mobilă a Ministerului rus pentru Situații de Urgență a transmis o avertizare falsă către utilizatorii de pe teritoriul Federației Ruse.

Notificarea susținea că Ucraina ar fi lansat drone P1-SUN echipate cu focoase nucleare și le recomanda cetățenilor ruși să se adăpostească în spații subterane, cu provizii suficiente pentru trei săptămâni.

Atacul informatic a fost atribuit hackerilor ucraineni, însă implicarea acestora nu a fost confirmată oficial.

Dronele P1-SUN menționate în avertizare sunt, în realitate, aparate de interceptare antiaeriană de mici dimensiuni, cu o rază de acțiune de până la 17 kilometri, și nu sunt cunoscute ca purtătoare de armament nuclear. Denumirea lor are și o particularitate lingvistică, fiind pronunțată asemănător unui termen vulgar atât în limba rusă, cât și în ucraineană.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a confirmat ulterior că aplicația instituției a fost compromisă.

„A fost supusă unui atac cibernetic masiv, în urma căruia atacatorii au reușit să transmită informații false populației”, a comunicat Ministerul rus pentru Situații de Urgență.

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