(P) Infrastructură S5. Intervențiile realizate pe strada Șuhaia: lucrări necesare pentru menținerea unor condiții corespunzătoare de circulație

Intervențiile au avut ca obiectiv remedierea zonelor deteriorate ale carosabilului și îmbunătățirea condițiilor de trafic.

Dincolo de amploarea fiecărei lucrări, întreținerea constantă a infrastructurii reprezintă o responsabilitate esențială față de comunitate. Tocmai de aceea, se acordă importanță atât arterelor intens circulate, cât și străzilor din interiorul cartierelor, unde fiecare intervenție poate aduce un beneficiu direct locuitorilor.

Intervenția de pe strada Șuhaia reflectă continuitatea eforturilor depuse pentru întreținerea rețelei stradale și pentru îmbunătățirea treptată a condițiilor de circulație din Sectorul 5.