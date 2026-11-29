Actele contabile ale unora dintre interpreții de muzică de petrecere care au calitatea de părți vătămate în dosarul Cămătarilor ar putea fi trimise, de către anchetatori, la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Ar fi vorba despre documente ridicate în urma perchezițiilor, dar și despre presupuse înscrisuri aflate în memoria telefoanelor deținute de managerii acestora.

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Polițiștii bucureșteni și procurorii DIICOT au descins, la jumătatea săptămânii trecute, la 45 de adrese, într-un dosar în care Ion și Vasile Balint, cunoscuți drept frații Cămătaru au fost acuzați, alături de mai alți membri ai clanului, că ar fi exploatat mai mulți lăutari de succes.

Diferențe în contabilitate

Pentru că acuzațiile ar fi fost formulate de procurori pe baza autosesizării și nu ca urmare a unor plângeri, anchetatorii ar fi descins și la locuințele unora dintre muzicanți, dar și la managerii lor, unde au făcut percheziții.

Polițiștii ar fi ridicat cu această ocazie mai multe telefoane mobile, dar și unele agende în care ar fi fost trecute evenimentele de la care s-au încasat sume de bani.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că programările pentru nunți, botezuri și alte sindrofii erau trecute atât în telefoanele mobile, cât și în agende, pentru a exista o copie în cazul în care telefoanele erau furate, pierdute ori sufereau avarii și nu mai puteau fi deschise.

Sursele citate au menționat că ar exista diferențe între numărul de reprezentații artistice și sumele înregistrate în contabilitatea firmelor.

Sume fictive înregistrate

Pentru evenimentele la care s-au eliberat facturi, s-ar fi plătit, pe hârtie, sume de aproximativ 300 – 400 de euro, în condițiile în care sumele reale achitate de către clienți s-ar fi ridicat la valori care se învârteau, în mod curent, în jur de 10.000 și 12.000 de euro.

În plus, în cazul unora dintre lăutari, s-ar fi constatat că sumele primite de la YouTube, pentru numărul mare de viziualizări, ar fi fost încasate prin intermediul unor societăți comerciale deschise în alte țări, cum ar fi, de exemplu, Estonia.

Oficial, anchetatorii s-ar fi autosesizat după ce ar fi aflat că Tzancă Uraganu, Florin Salam, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Lele și Cocoș de la Călărași ar fi fost obligați să cânte gratis de către membrii clanului Cămătaru, iar unii dintre ei ar fi fost constrânși să nu cânte la festivalul Nibiru, organizat în această vară la Costinești, pentru a nu face concurență unor cluburi din stațiune aflate în sfera de interes a lui Ion Balint, alias Nuțu Cămătaru.