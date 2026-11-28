Volodimir Zelenski a semnat pe 28 noiembrie un decret care pune în aplicare măsurile de protecție pe timp de iarnă stabilite de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, inclusiv restricții privind relatarea în mass-media a infrastructurii critice afectate de atacurile rusești, scrie Kyiv Independent.

Acest decret vine în contextul în care Rusia distruge zilnic instalațiile energetice din Ucraina, lăsând mii de civili fără electricitate, apă sau încălzire pe fondul scăderii temperaturilor.

Una dintre noile măsuri interzice mass-media să publice informații despre consecințele bombardamentelor asupra infrastructurii critice și despre termenele de repunere a acestora în funcțiune.

Decretul instruiește Cabinetul de Miniștri al Ucrainei să „ia măsuri urgente pentru a interzice publicarea în mass-media a informațiilor privind consecințele daunelor și termenele de restaurare a instalațiilor de infrastructură critică, precum și etapele și stadiul construcției structurilor de protecție la instalațiile de infrastructură critică din sectorul combustibililor și energiei și din sectorul utilităților publice”.

Celelalte măsuri includ pași concreți pentru consolidarea apărării aeriene, desfășurarea de sisteme de război electronic, construirea de structuri de protecție la instalațiile de infrastructură critică și dezvoltarea de sisteme de alimentare de rezervă.

Din luna septembrie, Rusia a efectuat peste 1.000 de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, unde a vizat nu doar centralele electrice, ci și substațiile de înaltă tensiune și liniile de transport, potrivit Centrului pentru Strategie Economică (CES).

În ultima perioadă, arsenalul de rachete balistice și drone cu reacție de mare viteză al Rusiei s-a extins, de asemenea, în timp ce apărarea aeriană a Ucrainei se confruntă cu limitări severe și cu o lipsă de muniții. Moscova își propune să exploateze acest dezechilibru pentru a distruge centralele electrice, substațiile și infrastructura de gaze.