Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Georgiei pentru a marca exact doi ani de la protestele pro-europene declanșate de decizia guvernului, condus de partidul „Visul Georgian”, de a îngheța negocierile de aderare la Uniunea Europeană, scrie Georgia Today.

Georgienii s-au adunat inițial în trei puncte centrale ale capitalei: la Universitatea de Stat din Tbilisi, în Piața Orbeliani și lângă stația de metrou Avlabari. Ulterior, aceștia au plecat în marș către Piața Libertății și Bulevardul Rustaveli.

Marșul s-a desfășurat sub sloganul „Georgia fără Ivanișvili, Georgia este Europa”, cu trimitere la Bidzina Ivanișvili, miliardarul fondator al partidului de guvernământ, considerat liderul de facto al țării.

Acum doi ani, pe 28 noiembrie, la doar o lună după alegerile parlamentare contestate în care partidul „Visul Georgian” și-a consolidat puterea, premierul Kobakhidze a anunțat suspendarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028 și refuzarea granturilor europene.

Începând cu acel anunț, protestele au continuat în Tbilisi și alte orașe mari, cu mitinguri de amploare organizate în fiecare sâmbătă. Pentru a-i potoli pe georgieni, guvernul a încercat să descurajeze protestele prin legi restrictive, amenzi mari și arestări.

Mai mult, Curtea Constituțională din Georgia judecă în prezent o cerere a partidului de guvernământ, depusă în octombrie, prin care se cere scoaterea în afara legii a celor mai mari cinci partide de opoziție, acuzate de încălcarea legii constituționale.