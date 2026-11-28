Primarul Buzăului, PSD-istul Constantin Toma, care și-a arătat de mai multe ori aprecierea pentru șeful PNL, Ilie Bolojan, și a criticat PSD, spune că și-ar dori să fie exclus din PSD înainte de Crăciun, după ce conducerea organizației județene a discutat despre o posibilă îndepărtare a sa din partid. Edilul afirmă că ar fi bucuros de o asemenea decizie și spune că ia în calcul apropierea de „aripa Bolojan” din PNL.

Toma a făcut declarațiile vineri, după ședința Consiliului Local, fiind întrebat despre afirmațiile președintelui PSD Buzău, Romeo Lungu, privind posibila sa excludere.

„Sper să-mi facă un cadou înainte de Crăciun, să mă simt și eu bine. A zis că o prelungește până în ianuarie, ca să nu-mi creeze probleme de sărbători. Dar eu aș considera o bucurie dacă m-ar da afară înainte de Crăciun”, a declarat Constantin Toma.

Toma ia în calcul apropierea de „aripa Bolojan” din PNL

Constantin Toma a reafirmat că s-ar îndrepta spre gruparea din PNL asociată cu Ilie Bolojan, deși a recunoscut că nu știe încă cine o reprezintă la nivelul județului Buzău.

„Trebuie să o identificăm. Eu mă duc cu capul înainte, nu e nicio problemă”, a explicat edilul.

În cazul în care liberalii nu l-ar primi, Toma a glumit că ar putea rămâne independent sau că UDMR ar putea crea o structură specială pentru el.

„Rămân independent. M-ar primi și cei de la UDMR, care ar face o secție în limba română special pentru mine”, a mai spus primarul.

Constantin Toma a demisionat din conducerea PSD în iunie

În luna iunie, Constantin Toma a demisionat din funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene. La acel moment, edilul a declarat că ar fi părăsit cu totul partidul dacă legea nu i-ar fi afectat mandatul de primar.

Excluderea din partid, spre deosebire de demisia voluntară, nu îi afectează mandatul de primar.

„Da, sunt cu Bolojan”

Constantin Toma a avut mai multe reacții dure la adresa propriului partid în ultimul an și i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv față de acuzațiile pe care i le-au adus social-democrații. Sorin Grindeanu, liderul PSD, îl numea pe Constantin Toma, în aprilie, „bolojenistul nostru”.

Primarul din Buzău nu l-a contrazis. „Da, domnule, în momentul acesta sunt cu Bolojan, pentru că este singurul care joacă pentru această țară”, a spus Constantin Toma pentru Antena 3 CNN.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect”

Într-un interviu la Euronews, Constantin Toma a susținut că Ilie Bolojan este un tip corect și că aceasta ar fi marea diferență dintre el și Sorin Grindeanu.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect. (…) Pentru că a recunoscut, și-a pus cenușă în cap în numele PNL-ului și încearcă să salveze țara, iar Sorin Grindeanu și cu echipa pe care o are la conducere, la București, tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență, astfel încât să fie cât mai rău pentru țară, pentru că asta se întâmplă în acest moment”, a declarat primarul Buzăului.