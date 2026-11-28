La mai bine de 16 ani de la tragedia aviatică de la Smolensk care a decapitat elita politică și militară a Poloniei, Parchetul Național de la Varșovia a pus capăt uneia dintre cele mai controversate anchete ale ultimelor decenii, scrie TVP.

O comisie formată din 22 de experți a stabilit oficial că prăbușirea avionului în care se afla președintele polonez de atunci, Lech Kaczyński, nu a fost provocată de un atentat cu bombă orchestrat de Rusia, ci de un cumul de erori umane ale echipajului și condițiile meteo severe. Această concluzie demontează definitiv ipoteza lansată și promovată constant de Jarosław Kaczyński, fratele geamăn al președintelui defunct, șeful partidului Lege și Justiție (PiS) la acel moment.

Grupul internațional de experți a precizat vineri că se exclude orice ipoteză conform căreia o explozie în aer a fost cauza dezastrului aerian de la Smolensk din 2010, în urma căruia președintele polonez Lech Kaczyński și alte 95 de persoane au fost ucise, au anunțat procurorii de la Varșovia vineri.

Experții au identificat decizia echipajului de a continua coborârea sub altitudinea minimă de siguranță, în ciuda condițiilor de aterizare nesigure, drept cauza principală a accidentului. De asemenea, acțiunile controlorilor de trafic aerian ruși au fost identificate ca fiind un factor care a contribuit la accident. Alți factori care au contribuit la acest lucru au inclus o evaluare incorectă a altitudinii și o decizie întârziată de a anula aterizarea, au declarat procurorii.

Experții au stabilit că „manevra finală de coborâre a început prea târziu, determinând aeronava să piardă altitudine prea repede”. Rata optimă de pierdere a altitudinii a fost de aproximativ 5 metri pe secundă. „Deoarece aeronava a început manevra prea târziu, a pierdut altitudine cu o rată de aproximativ 7-8 metri pe secundă, uneori chiar 9 metri, făcând coborârea instabilă”, a explicat un purtător de cuvânt al Parchetului Național.

Cu mai puțin de un minut înainte de accident, echipajul a modificat setările altimetrului, astfel încât instrumentul a indicat că avionul era cu 150 de metri mai sus decât era în realitate, ceea ce i-a făcut pe piloți să creadă că aeronava era mult mai sus decât în realitate.

„Dacă există o circumstanță cheie care ar putea fi evidențiată, este, fără îndoială, aceasta. Experții au evaluat că avionul nu ar fi trebuit să coboare sub 120 de metri dacă nu putea vedea pista. Acest lucru se datorează reglementărilor de siguranță. Avionul a coborât sub acea altitudine și a continuat să coboare. La un moment dat, a coborât sub linia aeroportului, chiar dacă nu a stabilit niciodată contact vizual cu pista sau cu împrejurimile acesteia”, a continuat procurorul Przemysław Nowak.

Nowak a declarat că o analiză cuprinzătoare, bazată pe factori precum înregistratoarele de la bord, avariile aeronavei și rănile victimelor, a exclus ipoteza conform căreia o explozie a fost cauza accidentului. Experții au exclus, de asemenea, ipoteza unei defecțiuni tehnice a aeronavei sau o funcționare defectuoasă a sistemelor sale. Mai mult, analizele de laborator nu au depistat urme de explozibili sau găuri în fuzelaj cauzate de aceștia, relatează Onet.

Deznodământul accidentului prezentat vineri susține, în linii mari, concluziile unei anchete derulate în 2011 de Comisia de Stat pentru Investigarea Accidentelor Aviatice din Polonia. Cu toate acestea, Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Național, a subliniat că aceste constatări reprezintă concluziile experților și nu o decizie finală a procurorilor.

Avionul în care se afla președintele Lech Kaczyński s-a prăbușit într-o ceață densă lângă Smolensk, în vestul Rusiei, pe 10 aprilie 2010. Toate cele 96 de persoane aflate la bord, inclusiv soția președintelui, au decedat. Delegația poloneză călătorise în Rusia pentru a comemora cea de-a 70-a aniversare a masacrului de la Katyn din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în care poliția secretă sovietică a ucis mii de ofițeri militari polonezi și prizonieri de război în 1940.

Accidentul aviatic a rămas în toți acești ani o sursă de diviziune politică în Polonia, unde figuri importante din partidul Lege și Justiție, cofondat de Kaczyński, au promovat teoria conform căreia o explozie la bordul aeronavei provocată de ruși a dus la întreaga tragedie.

„Nu piloții polonezi au fost cei care au provocat accidentul, ci rușii, care au distrus aeronava într-o explozie”, a declarat vineri Antoni Macierewicz, fost ministru al apărării în guvernul anterior condus de PiS.

Prim-ministrul Donald Tusk, care conducea la acel moment guvernul, a acuzat PiS că a exploatat această tragedie în scopuri politice. „Au transformat-o într-un circ politic, complet fără rețineri”, a spus Tusk.

În urma dezastrului aerian, tragedia a contribuit la conturarea ascensiunii politice a PiS, condus de Jarosław Kaczyński, fratele geamăn al regretatului președinte.