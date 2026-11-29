Ioana Vișan a făcut deliciul presei internaționale, dar și din România, mult timp, după ce numele ei a ajuns în scandalul ”Bunga-Bunga”, care a zguduit scena politică din Italia. Românca ar fi făcut parte din cercul femeilor invitate la petrecerile private organizate de Silvio Berlusconi, de pe urma căruia a beneficiat de numeroase privilegii. Deși a negat că ar fi întreținut relații intime cu fostul premier, Ioana a recunoscut totuși că primea mii de euro pentru serile petrecute în compania acestuia. La trei ani de la moartea miliardarului, românca are însă de decontat, la propriu, generozitatea fostului său ”protector”.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la moartea fostului premier italian Silvio Berlusconi, averea controversatului politician continuă să genereze dispute. Iar printre persoanele vizate de moștenitori se numără și Ioana Vișan, cunoscută publicului din țara noastră drept „românca lui Berlusconi”.

Mai exact, aceasta trebuie să elibereze apartamentul din Milano pe care fostul premier i-l pusese la dispoziție. Imobilul are o suprafață de 66 de metri pătrați și fusese folosit gratuit în baza unui contract încheiat în 2018.

Moștenitorii miliardarului s-au săturat s-o aștepte

Potrivit informațiilor din dosarul civil instrumentat de Tribunalul din Milano, primele demersuri pentru recuperarea locuinței au fost făcute în octombrie 2023, la doar patru luni de la moartea fostului premier.

În această poveste apare și sora Ioanei Vișan, ambele fiind de fapt vizate de demersurile juridice. Inițial, fusese stabilit ca apartamentul să fie eliberat până la 31 decembrie 2024. Surorile Vișan nu au respectat însă termenul, astfel că disputa a ajuns pe masa judecătorilor.

Litigiul a vizat încetarea contractului de închiriere încheiat între societatea Dueville și Berlusconi, precum și a contractului de comodat în baza căruia surorile Vișan beneficiau de locuință.

Însă în ianuarie 2026, avocații părților au ajuns la o nouă înțelegere, admisă și de instanță, când au stabilit că românca trebuie să predea locuința cel târziu pe 15 decembrie 2026, cu doar zece zile înainte de Crăciun.

Iar dacă nici acest termen nu va fi respectat, hotărârea judecătorească permite recuperarea imobilului pe cale silită.

Avocatul Ioanei Vișan, Giuseppe Laudante, a explicat că fosta apropiată a lui Berlusconi întâmpinase dificultăți în găsirea unei alte locuințe adecvate. Totodată, acesta a susținut că gestul de generozitate al fostului premier avea și rolul de a compensa prejudiciile de imagine suferite de clienta sa.

Ioana Vișan avea doar 21 de ani când a intrat în anturajul lui Silvio Berlusconi. Românca a devenit rapid una dintre prezențele obișnuite la reședința acestuia din Arcore.

Numai în primele luni ale anului 2010, anchetatorii italieni au contabilizat 53 de vizite ale tinerei la Villa San Martino. Ioana fusese invitată inclusiv să petreacă un Crăciun în compania politicianului și a membrilor familiei acestuia.

În 2015, audiată de magistrații italieni, românca a recunoscut că primea sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro pentru unele dintre serile petrecute în compania fostului premier. A negat însă categoric că ar fi întreținut relații intime cu acesta.

„Foarte generos, protector, aproape ca un tată”, îl descria Ioana Vișan pe Berlusconi la acea vreme.

Din brațele miliardarului, în dosarele procurorilor

Evacuarea apartamentului nu este singura ei problemă. Căci pe lângă disputa imobiliară cu moștenitorii miliardarului, Ioana Vișan continuă să fie cercetată în dosarul „Ruby Ter”, în care procurorii italieni au formulat acuzații de corupție în acte judiciare.

Gândul a consultat sentința pronunțată de Tribunalul din Milano, documente judiciare în care românca figurează.

Achitată în primă instanță în 2023, românca este vizată de procedurile judiciare reluate ulterior.

Prin decizia pronunțată la 14 octombrie 2024, ale cărei motivări au fost depuse la 20 ianuarie 2025, Curtea de Casație a desființat achitarea Ioanei Vișan în privința acuzației de corupție în acte judiciare și a dispus rejudecarea la Curtea de Apel din Milano. În ceea ce privește acuzația de mărturie mincinoasă, aceasta s-a prescris.

Chiar la sfârșitul lunii octombrie 2026, la Curtea de Apel din Milano au fost audiați mai mulți martori.

Avocatul Ioanei Vișan contestă însă existența unei legături directe între beneficiile financiare acordate de Berlusconi și presupusele fapte de corupție.