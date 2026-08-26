(P) Infrastructură S5. Lucrări în incinta Școlii Gimnaziale nr. 131, în vederea îmbunătățirii condițiilor de siguranță și confort

Infrastructură S5 S.A. a intervenit deja și desfășoară, în această perioadă, lucrări în incinta Școlii Gimnaziale nr. 131, în vederea îmbunătățirii condițiilor de siguranță și confort pentru elevi și cadrele didactice.

Lucrările vizează refacerea trotuarelor și a zonelor de circulație pietonală, precum și reabilitarea terenului din curtea școlii, alături de alte intervenții necesare pentru remedierea zonelor degradate și modernizarea spațiilor exterioare.

Prin aceste lucrări, ne propunem să contribuim la crearea unui mediu școlar mai sigur, mai funcțional și mai bine amenajat pentru copii.

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă intervențiile în unitățile de învățământ din Sectorul 5, acolo unde sunt necesare lucrări de reparație, întreținere și modernizare a infrastructurii.