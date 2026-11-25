Mediafax
Deși vremea bună se apropie de sfârșit, utilajele rămân în teren, la capacitate maximă, iar lucrările din sector continuă fără pauză.
În prezent, se lucrează pe următoarele străzi din sectorul 5:
Mai exact, în aceste zone, se repară carosabilul pentru un trafic mai sigur și mai fluent, iar trotuarele și aleile de acces către blocuri sunt refăcute pentru confortul pietonilor. De asemenea, se modernizează sistemul de iluminat public pentru mai multă siguranță pe timp de noapte, se amenajează noi locuri de parcare și se creează spații moderne și curate pentru depozitarea deșeurilor.
„Se lucrează în ritm susținut pe toate aceste șantiere pentru a finaliza cât mai multe obiective înainte de venirea sezonului rece”, spun autoritățile.