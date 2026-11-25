Deși vremea bună se apropie de sfârșit, utilajele rămân în teren, la capacitate maximă, iar lucrările din sector continuă fără pauză.

Unde se lucrează în prezent

În prezent, se lucrează pe următoarele străzi din sectorul 5:

Strada Antim Ivireanu

Șoseaua Panduri (nr. 60-62)

Strada Dragova

Intersecția Modoran Ene – Rachetei

Calea Ferentari

Strada Năsăud

Ce se repară, mai exact, în aceste zone

Mai exact, în aceste zone, se repară carosabilul pentru un trafic mai sigur și mai fluent, iar trotuarele și aleile de acces către blocuri sunt refăcute pentru confortul pietonilor. De asemenea, se modernizează sistemul de iluminat public pentru mai multă siguranță pe timp de noapte, se amenajează noi locuri de parcare și se creează spații moderne și curate pentru depozitarea deșeurilor.

„Se lucrează în ritm susținut pe toate aceste șantiere pentru a finaliza cât mai multe obiective înainte de venirea sezonului rece”, spun autoritățile.