Proprietarul unui apartament din Alba Iulia a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce doi tineri au rezervat locuința. Proprietarul a descoperit că apartamentul închiriat prin Booking fusese aproape golit de bunuri. Hoții au lăsat în urmă, în schimb, un „cadou” pe pat înainte de a pleca.

Un proprietar al unui apartament din Alba Iulia a avut parte de o situație nefavorabilă, după ce locuința a fost închiriată, prin Booking, de doi tineri. Proprietarul a descoperit că cei doi, un bărbat și o femeie, au furat aproape toate bunurile din apartament. Locuința se află pe strada Energiei din Alba Iulia. Înainte de a părăsi locuința, cei doi tineri i-au lăsat proprietarului un „cadou” pe pat.

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Ce au furat cei doi tineri din apartamentul închiriat în Alba Iulia

Proprietarul a spus că cei doi tineri au stat doar 2 zile, dar au furat numeroase obiecte. El a precizat că au fost furate bunuri precum: televizorul, aparatul de cafea, prosoape, tacâmuri, oale și produse de igienă.

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață. Tot ce au prins la mână au luat”, a povestit proprietarul pentru Ziarul Unirea.

Cei doi tineri au lăsat, în schimb, un „cadou” pe pat, înainte de a părăsi apartamentul. Proprietarul a descoperit într-una dintre încăperi un buchet cu trandafiri. În urma incidentului, proprietarul a făcut plângere la Poliție.

Platforma Booking, investigată de Comisia Europeană

Vă reamintim că, luna trecută, Comisia Europeană a demarat o investigație privind platforma Booking, în baza regulamentului DSA. Verificările vizează anunțurile false, tentativele de phishing, ofertele de cazare neconforme și modul de etichetare a reclamelor plătite. Vezi AICI mai multe detalii.

Sursă foto: Ziarul Unirea, Shutterstock (rol ilustrativ)