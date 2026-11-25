O delegație formată din cei mai mari sportivi din istoria României, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase, s-a întâlnit miercuri, 25 noiembrie, cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican.

Cei trei au participat la audiența generală a Suveranului Pontif, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), și George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

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UPDATE: Gheorghe Hagi a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea. Selecționerul echipei naționale a României a transmis că s-a simțit privilegiat să reprezinte țara noastră la Vatican, alături de celelalte legende ale sportului românesc.

„O mare onoare și un moment de profundă emoție să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate. Credință, respect și recunoștință!”.

Ce cadouri a primit Papa Leon al XIV-lea de la legendele sportului românesc

Cele trei legende ale sportului i-au oferit Papei mai multe obiecte cu semnificații aparte. Gheorghe Hagi, actualul selecționer al echipei naționale a României, i-a oferit un tricou al echipei naționale de la Campionatul Mondial din 1994. Pe tricou a fost inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Ilie Năstase i-a oferit Suveranului Pontif o rachetă de tenis pe care a folosit-o în 1976, an în care fostul lider mondial a câștigat mai multe turnee naționale.

La rândul său, Nadia Comăneci i-a dăruit Papei o bluză de trening a României, precum și o șapcă inscripționată cu LA 2028, semnată de fosta gimnastă și de soțul acesteia, Bart Conner.

Ce a transmis Nadia Comăneci după întâlnirea de la Vatican

Delegația României a participat la audiența generală din Piața Sfântu Petru, în cadrul căreia Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj pentru pace și a făcut apel la încetarea conflictelor armate. După întâlnirea cu liderul Bisericii Catolice, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile trăite la Vatican.