Înotătorul britanic Lewis Pugh a traversat înot Strâmtoarea Ormuz pentru a atrage atenția asupra amenințărilor la adresa mediului înconjurător, generate de conflictul actual dintre Iran, Statele Unite și Israel, relatează Washington Post.

Potrivit publicației, Lewis Pugh a înotat în trecut și la Polul Nord sau în Antarctica pentru a atrage atenția asupra problemelor de mediu. Însă lupta cu apele înghețate și condițiile extreme nu l-a pregătit pentru cea mai recentă provocare a sa: traversarea înot a Strâmtorii Ormuz în timp ce, în apropiere, petrolierele erau atacate și aruncate în aer.

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Săptămâna trecută, Pugh a petrecut trei zile înotând pe anumite porțiuni ale acestei căi navigabile periculoase, pentru a atrage atenția asupra modului în care războiul cu Iranul amenință habitatul și fauna sălbatică din zonă.

Îmbrăcat doar în slip de baie, ochelari de înot și o cască cu sigla ONU, sportivul a pornit din peninsula Musandam, situată în extremitatea sudică a strâmtorii, și și-a încheiat traseul ocolind Capul Ormuz, parcurgând în total aproximativ 15 kilometri. Se consideră că Pugh este prima persoană care a întreprins o traversare înot de lungă distanță în această zonă de la începutul războiului.

Înotătorul a declarat că, la câteva minute după ce a intrat în apă luni, în prima zi a aventurii sale, a auzit două explozii puternice care au zguduit marea.

„Am ridicat privirea și am văzut că un petrolier aflat la aproximativ patru kilometri distanță fusese lovit”, a declarat el pentru Associated Press după ce s-a întors la Londra. „Explozia a fost atât de puternică, două bubuituri, iar apoi au apărut avioanele de vânătoare. Și în acel moment mi-am dat seama că trebuie să plecăm de aici imediat.”

Pugh, în vârstă de 56 de ani, a reușit să-și ducă la bun sfârșit isprava după mai multe opriri și reporniri, inclusiv după ce a depășit o altă navă care arunca mingi de foc spre cer în urma unui atac.

„Când se gândesc la Strâmtoarea Ormuz, majoritatea oamenilor își imaginează o rută maritimă”, a spus el. „Dar este, de asemenea, unul dintre cele mai frumoase locuri în care am fost vreodată… este una dintre comorile lumii naturale.” „Având în vedere că toate aceste nave au fost scufundate, această zonă se află într-un pericol grav”, a adăugat el. „Va dura ani, chiar decenii, până când această zonă își va reveni.”

În ultimele săptămâni, Iranul a intensificat atacurile asupra navelor despre care susține că au navigat pe rute neautorizate în strâmtoare, în încercarea de a-și impune controlul asupra acestei căi navigabile cruciale, pe care trecea o cincime din totalul petrolului comercializat înainte ca SUA și Israelul să declanșeze războiul pe 28 februarie.

De asemenea, mai multe petroliere au lovit mine marine amplasate de Teheran, unele dintre ele explodând și luând foc, printre care una care transporta peste 2 milioane de barili de petrol luna trecută.

Pugh a avertizat că scurgerile de petrol provenite de la zecile de petroliere avariate începând din februarie ar putea crea probleme de durată pentru fauna din regiune, precum și pentru zonele de coastă, recifele de corali și pădurile de mangrove.

El a povestit că a văzut un număr mare de delfini care îi urmau barca în timp ce naviga spre țărm, precum și broaște țestoase și vulturi. De asemenea, a fost uimit de sutele de broaște țestoase pe care le-a văzut în timpul unei scufundări de-a lungul coastei omaneze, înainte de război.

„Când ajunge petrolul acolo, când ajunge poluarea chimică acolo, devine foarte, foarte dificil să cureți un astfel de dezastru”, a spus el. „Efectele durează generații întregi.”

Provocarea de înot a avut loc în timp ce navele erau atacate

Din motive de siguranță, provocarea s-a desfășurat pe etape, pe parcursul a trei zile, cu un total de aproximativ șase ore și jumătate de înot. Sportivul și-a amintit că a văzut o navă de transport a gazelor naturale lovită în timp ce se întorcea în port și în a doua zi.

„Nu voi uita niciodată momentul în care am trecut pe lângă acel tanc petrolier, mirosul substanțelor chimice și apoi flăcările, care erau literalmente ca niște mingi de foc care se înălțau spre cer. În jurul navei, apa era în flăcări”, a spus Pugh.

„Și când te gândești la impactul pe care un astfel de accident îl are asupra naturii — a fost foarte, foarte grav.”

Pugh și-a petrecut o mare parte din ultimii 40 de ani înotând în locuri precum Antarctica, Marea Roșie și Canalul Mânecii, pentru a solicita mai multe măsuri de protejare a mediului marin împotriva schimbărilor climatice, poluării și pierderii biodiversității.

Sursă galerie foto/ video: Instagram/ Lewis Pugh