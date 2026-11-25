Cristian Tudor Popescu susține că dreptul la vot ar trebui condiționat de promovarea examenului de Bacalaureat. Jurnalistul a lansat această propunere încă din 2018 și a revenit asupra ei recent, explicând, într-un podcast moderat de Mihai Bendeac, de ce consideră că o asemenea măsură ar fi benefică „pentru igiena morală și mentală a acestui popor”.

„Propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetățean să mai aibă o obligație: să-și ia bacalaureatul. Dacă nu-l prezintă, nu e nicio problemă. Rămâne cetățean cu aceleași drepturi, dar nu votează”, a declara Cristian Tudor Popescu, în 2018.

Declarațiile sale erau făcute în contextul unei discuții pe tema unui proiect Digi24 de la acea vreme „100 de ani de viitor”.

De ce consideră Cristian Tudor Popescu că doar cei care promovează examenul de Bacalaureat ar trebui să aibă drept de vot

Deși au trecut opt ani de la declarațiile inițiale, Cristian Tudor Popescu nu și-a schimbat părerea. În dialogul cu actorul Mihai Bendeac, jurnalistul a explicat că, întrucât Bacalaureatul este considerat examenul de maturitate, doar cei care îl promovează ar trebui să poată vota.

„Eu am propus, nu numai cu privire la Parlament, ci cu privire la orice cetățean cu drept de vot. Am propus ca un cetățean să nu aibă dreptul să voteze dacă nu are bacalaureatul. Bineînțeles că a urmat un tsunami de înjurături, că sunt șmecher, elitist etc., pentru că ceream un lucru atât de logic. Examenul de bacalaureat se numea, cu câțiva ani în urmă, examenul de maturitate. Dacă la 18 ani ești considerat matur, de ce să nu avem și certificarea acestei maturități? Prin ce? Prin examenul de bacalaureat, care există deja”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

CTP: „Am considerat întotdeauna benefic pentru igiena morală și mentală a acestui popor”

Jurnalistul a explicat că, în eventualitatea în care propunerea sa ar fi luată în calcul, cei care nu vor promova examenul de Bacalaureat se vor bucura în continuare de restul drepturilor pe care le au, cu excepția celui de a vota.

„Cei care nu îl promovează se vor bucura în continuare de toate drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai acestei țări, cu excepția dreptului de a vota, lucru pe care l-am considerat întotdeauna benefic pentru igiena morală și mentală a acestui popor”, a explicat jurnalistul.