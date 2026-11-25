Strada Dragova, o stradă complet transformată, modernă și frumoasă, deoarece echipele Societății Infrastructură S5 au finalizat lucrările de modernizare a străzii Dragova, iar rezultatele vorbesc de la sine.

Carosabil impecabil, trotuare refăcute, borduri noi și un sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale, toate realizate cu atenție la detalii, pentru siguranța și confortul cetățenilor. Acum, este o stradă cu un aspect complet schimbat, unde funcționalitatea se îmbină cu estetica, demonstrând că lucrările de infrastructură bine executate contribuie la un Sector 5 mai modern și mai îngrijit.