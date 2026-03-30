Echipele Infrastructură Sector 5 au desfășurat lucrări de reparații locale în mai multe zone intens circulate, vizând îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea siguranței rutiere.

Infrastructură S5 a intervenit în zonele în zonele Topolnița, Botorani și Ghindari, unde au fost realizate reparații locale necesare, în punctele afectate ale carosabilului.

Potrivit administrației locale, aceste zone sunt intens tranzitate, iar lucrările efectuate au avut ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței pentru toți participanții la trafic.

„Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, cu responsabilitate și implicare, pentru a menține drumurile în stare bună și pentru a răspunde nevoilor comunității”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

