Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”

(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”

22 ian. 2026, 16:49, Diverse
(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”
Galerie Foto 6

Echipele Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea, menită să îmbunătățească evacuare apelor pluviale. Potrivit autorităților locale, intervenția a constat în realizarea unui nou canal de scurgere de tip Geiger.

„Lucrare pe strada Conea! Pentru noi, fiecare intervenție contează.

Echipa noastră a finalizat o lucrare importantă pe strada Conea, unde am realizat un nou canal de scurgere de tip Geiger, esențial pentru îmbunătățirea evacuării apelor pluviale.

Lucrarea a fost executată conform normelor în vigoare, cu atenție privind respectarea standardelor tehnice, astfel încât zona să beneficieze de o gestionare mai eficientă a apelor în perioadele cu precipitații abundente”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Infrastructură 5: Lucrări finalizate în zona Intrării Ghimeș

(P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului

Recomandarea video

Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
UTILE Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
18:21
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe