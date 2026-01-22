(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”

Echipele Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea, menită să îmbunătățească evacuare apelor pluviale. Potrivit autorităților locale, intervenția a constat în realizarea unui nou canal de scurgere de tip Geiger.
„Lucrare pe strada Conea! Pentru noi, fiecare intervenție contează.
Echipa noastră a finalizat o lucrare importantă pe strada Conea, unde am realizat un nou canal de scurgere de tip Geiger, esențial pentru îmbunătățirea evacuării apelor pluviale.
Lucrarea a fost executată conform normelor în vigoare, cu atenție privind respectarea standardelor tehnice, astfel încât zona să beneficieze de o gestionare mai eficientă a apelor în perioadele cu precipitații abundente”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.
