(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”

Echipele Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea, menită să îmbunătățească evacuare apelor pluviale. Potrivit autorităților locale, intervenția a constat în realizarea unui nou canal de scurgere de tip Geiger.

„Lucrare pe strada Conea! Pentru noi, fiecare intervenție contează.

Echipa noastră a finalizat o lucrare importantă pe strada Conea, unde am realizat un nou canal de scurgere de tip Geiger, esențial pentru îmbunătățirea evacuării apelor pluviale.

Lucrarea a fost executată conform normelor în vigoare, cu atenție privind respectarea standardelor tehnice, astfel încât zona să beneficieze de o gestionare mai eficientă a apelor în perioadele cu precipitații abundente”, transmite Infrastructură 5 pe Facebook.

