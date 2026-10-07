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(P) Kaizen Gaming și UEFA anunță că Betano devine Sponsor Oficial al UEFA EURO 2028™

(P) Kaizen Gaming și UEFA anunță că Betano devine Sponsor Oficial al UEFA EURO 2028™
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Betano revine la Campionatul European și extinde parteneriatul început la UEFA EURO 2024™.

București, 7 Octombrie 2026UEFA și Kaizen Gaming anunță astăzi un nou capitol al parteneriatului lor: Betano, brandul premium de pariuri sportive și jocuri de noroc online al Kaizen Gaming, devine Sponsor Oficial al UEFA EURO 2028™. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie de semnare organizată la Kaizen Campus din Atena. Din partea UEFA au participat Theodoros Theodoridis, UEFA General Secretary, și Guy Laurent Epstein, UEFA Marketing Director. Kaizen Gaming a fost reprezentată de George Daskalakis, co-fondator și Julio Iglesias Hernando, Chief Commercial Officer.

Prin acest acord, Betano revine în competiția în care a început parteneriatul său cu UEFA. La UEFA EURO 2024™, Betano a devenit primul brand din industria iGaming care a sponsorizat principala competiție UEFA dedicată echipelor naționale masculine. A fost începutul unei colaborări care s-a extins de atunci la unele dintre cele mai importante turnee ale fotbalului european. Din sezonul 2024/25, Betano este Sponsor Global Oficial al UEFA Europa League și UEFA Conference League.

Theodoros Theodoridis, UEFA General Secretary, a declarat: „Suntem încântați să continuăm parteneriatul de succes cu Kaizen Gaming și să salutăm revenirea Betano în calitate de sponsor oficial al UEFA EURO 2028. Acest acord vine în continuarea colaborării noastre de la UEFA EURO 2024 și din UEFA Europa League și UEFA Conference League. El reafirmă angajamentul nostru atât de a dezvolta fotbalul, cât și de a îmbunătăți experiența suporterilor în zilele de meci. Ne bucurăm să lucrăm împreună pentru pregătirea UEFA EURO 2028.”


George Daskalakis, co-fondator și CEO al Kaizen Gaming, a adăugat: „UEFA EURO 2024™ a marcat începutul unui parteneriat important pentru Kaizen Gaming și Betano. Revenirea în competiție, la UEFA EURO 2028™, are o semnificație aparte pentru noi. Mai presus de toate, prezența noastră la cea de-a 18-a ediție a Campionatului European UEFA ne oferă ocazia de a duce mai departe tot ceea ce am construit împreună până acum și de a deschide un nou capitol al acestei relații. Până la lovitura de start a turneului din 2028 mai este ceva timp. Totuși, astăzi, la Atena, pornim într-o nouă etapă a parteneriatului nostru, pe drumul către UEFA EURO 2028™.”

UEFA EURO 2028™ va reuni cele mai importante echipe naționale ale Europei pe nouă stadioane din opt orașe din Regatul Unit și Irlanda, în perioada 9 iunie – 9 iulie 2028. Dincolo de spectacolul de pe teren, turneul va aduce fotbalul european în prim-plan. Va crea momente memorabile și experiențe comune pentru suporterii din țările gazdă și nu numai.

Betano va fi din nou alături de fanii fotbalului, pentru a le oferi o experiență de divertisment la un nivel superior. În centrul platformei sale vor rămâne mereu cele mai bune practici de joc responsabil și cele mai avansate funcționalități.

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Având ca priorități Tehnologia și Oamenii, compania urmărește să îmbunătățească permanent experiența de joc online oferită milioanelor de clienți din întreaga lume și să le ofere iubitorilor de sport divertisment, într-un mod plăcut și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri de noroc online Betano, cu o prezență consolidată pe numeroase piețe din Europa, de pe continentul american și din Africa. Compania are aproximativ 3.000 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming este recunoscută drept unul dintre principalii jucători de pe piața globală a pariurilor sportive și a jocurilor de noroc și a primit mai multe premii din industrie, printre care „Operator of the Year” la EGR Operator Awards 2025 și la SBC Awards 2026.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano.

Despre UEFA

UEFA este forul de conducere al fotbalului european și o organizație non-profit care sprijină cel mai popular sport din lume și contribuie la dezvoltarea lui continuă, la toate nivelurile, în cele 55 de federații membre. Ca parte a acestui angajament, UEFA investește 97,5% din venituri în activități, proiecte și inițiative legate de fotbal. Acestea susțin dezvoltarea fotbalului profesionist masculin și feminin, precum și a fotbalului de juniori, a fotbalului de masă și a futsalului.

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