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Grâul românesc FOB Constanța coboară la 273 dolari/tonă, pe fondul unei piețe fizice care nu ține pasul cu bursa

Grâul românesc FOB Constanța coboară la 273 dolari/tonă, pe fondul unei piețe fizice care nu ține pasul cu bursa
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Prețul grâului românesc de panificație a scăzut cu 15 dolari pe tonă, până la o medie de 273 dolari/tonă FOB Constanța, în prima săptămână din octombrie, în timp ce bursele europene rămân susținute de noile atacuri asupra navelor din Marea Neagră, potrivit Agrointeligența.

Contractele la grâu de la Paris au depășit pragul de 247 euro/tonă, iar cele la porumb au trecut de 277 euro/tonă, pe fondul tensiunilor din zona extinsă a Mării Negre.

Bursele europene, impulsionate de atacurile din Marea Neagră

Două nave comerciale — între care una încărcată cu cereale — au fost lovite marți de o dronă în largul Bulgariei, la o zi după ce o altă navă fusese atinsă în afara apelor teritoriale ale României. Incidentele pot afecta exporturile ucrainene pe Dunăre și pot genera riscuri pentru livrările din România și Bulgaria.

Porumbul de la Paris a urmat tendința pieței grâului și a depășit 276 euro/tonă pentru contractul din noiembrie, cu perspective spre pragul de 280 euro. Atenția piețelor se îndreaptă acum spre raportul lunar al USDA, programat vineri, care va aduce proiecții noi pentru recoltele americane de porumb.

Rapița MATIF a mers în direcție opusă — contractul din noiembrie a pierdut peste 13 euro, sub pragul de 530 euro/tonă, pe fondul scăderii prețului petrolului, determinată la rândul ei de creșterea exporturilor din Orientul Mijlociu.

Piața fizică de la Constanța, într-o zi de consolidare

Cotațiile DAP Constanța au avut marți variații mici, de cel mult 2 euro pe tonă. Grâul de panificație a rămas la 234 euro/tonă (1.254 lei/tonă), grâul furajer a urcat la 220 euro/tonă, iar orzul furajer a crescut cu 2 euro, până la 215 euro/tonă. Porumbul a coborât ușor, la 227 euro/tonă. Floarea-soarelui s-a menținut aproape neschimbată, la 476 euro/tonă, în timp ce rapița a înregistrat cea mai mare scădere a zilei, până la 517 euro/tonă.

Analiștii citați de sursă atrag atenția că stagnarea prețului grâului de panificație la Constanța contrastează cu avansul bursei de la Paris, susținut și de achiziția de 683.000 tone anunțată de Arabia Saudită — un volum din care România ar putea acoperi o parte semnificativă, ca origine competitivă în raport cu Franța.

Grâul rusesc rămâne stabil, iar exporturile ar putea crește în octombrie

Potrivit IKAR, grâul rusesc cu 12,5% proteină, livrat din porturile baltice Vysotsk și Ust-Luga, era cotat la 266 dolari/tonă FOB pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, cu un dolar sub nivelul din săptămâna precedentă. Pentru octombrie, IKAR estimează exporturi de până la 2,5 milioane tone, iar SovEcon și-a revizuit în creștere estimarea pentru septembrie, la 2,4 milioane tone.

Totuși, exporturile rusești din trimestrul iulie-septembrie 2026 sunt estimate la doar 6,8 milioane tone, aproape jumătate față de cele 11,3 milioane tone înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, din cauza porturilor din sud, rămase în mare parte închise.

Rapița ucraineană, sub presiune dublă

Pe fondul contractelor futures mai slabe și al concurenței florii-soarelui, mai ieftină, procesatorii din Ucraina au redus prelucrarea rapiței și s-au orientat spre floarea-soarelui. Ofertele de export pentru rapiță s-au menținut la 500-520 dolari/tonă în porturile dunărene, iar marfa livrată cu camionul la Constanța s-a ieftinit cu 10-15 dolari, până la 575-580 dolari/tonă.

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