„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 07 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Dezvăluiri în exclusivitate despre febra negocierilor

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vorbim despre noua propunere de premier. Luca Niculescu este în febra negocierilor. Condițiile partidelor sunt greu de îndeplinit. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Cu ce program vine premierul desemnat? Strângem cureaua în continuare?

Nicușor Dan, cu un pas mai aproape de suspendare? Câte semnături s-au strâns până acum? Declanșarea alegerilor anticipate îl va feri pe președinte de suspendare?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.