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Rusia a lansat un atac masiv cu rachete de ziua lui Putin: Cel puțin 20 de morți, inclusiv copii, în Ucraina. „A fost unul dintre cele mai josnice atacuri“, spune Zelenski

Melania Agiu
Rusia a lansat un atac masiv cu rachete de ziua lui Putin: Cel puțin 20 de morți, inclusiv copii, în Ucraina. „A fost unul dintre cele mai josnice atacuri“, spune Zelenski
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Rusia a lansat, noaptea trecută, un atac masiv cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, ucigând 20 de persoane, printre care patru copii, și provocând pagube importante clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile, relatează Reuters.

Zelenski a precizat că atacul a coincis cu ziua de naștere a președintelui rus Vladimir Putin, care împlinește, miercuri, 7 octombrie, 74 de ani.

„Astăzi, ca un „cadou“ de ziua lui Putin, armata rusă a distrus un bloc de locuințe în Priluki, regiunea Cernihiv. Era o clădire obișnuită, cu cinci etaje. (…) Echipele de salvare lucrează neîntrerupt la fața locului, făcând tot posibilul pentru a găsi fiecare persoană. În urma atacurilor cu rachete rusești, alte cinci blocuri de locuințe din Dnipro și patru clădiri cu mai multe etaje din Kremenciuk au fost avariate. Din păcate, două persoane au murit și opt au fost rănite. O clădire cu mai multe etaje din Zaporojie a fost avariată de un dronă. În Kiev, rușii au ucis două persoane. Alte două persoane au murit în Alexandria. Îmi exprim condoleanțele tuturor familiilor și prietenilor celor decedați. În total, în timpul nopții, infrastructura din Kiev și din 12 regiuni a fost atacată.“, a precizat Zelenski pe rețelele de socializare.

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Potrivit acestuia, una dintre principalele ținte a fost sectorul energetic ucrainean.

„Acesta a fost unul dintre cele mai josnice atacuri: în total, 70 de rachete, multe rachete balistice, precum și „Shahed”. Din păcate, doar o parte au fost doborâte. Rachetele balistice rusești reprezintă în continuare cea mai mare provocare. Iar sistemele de apărare antiaeriană sunt, în prezent, o necesitate vitală pentru noi. De aceea, în fiecare zi căutăm rachete pentru sistemele „Patriot”, care pot și trebuie să protejeze viețile oamenilor aici, în cerul ucrainean. Vă mulțumesc tuturor celor care ne ajută.“, a mai transmis președintele Ucrainei.

Potrivit datelor Reuters, cel mai mare număr de victime, în urma atacurilor de noaptea trecută, s-a înregistrat în Priluki, din regiunea Cernihiv, situată în nordul țării, unde o rachetă rusă a distrus complet o clădire de locuințe cu cinci etaje. Cel puțin 14 persoane, printre care patru copii, și-au pierdut viața acolo, au declarat autoritățile locale.

Un excavator și zeci de salvatori cu lopeți au cercetat dărâmăturile de la locul unde s-au prăbușit mai multe secțiuni ale clădirii de cinci etaje.

Echipele de intervenție au folosit scări pentru a ajunge la etajele superioare ale ceea ce a mai rămas din clădire. Aproximativ 50 de persoane au fost rănite, printre care șapte copii, au declarat oficialii regionali.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale au lansat un „atac masiv” asupra unor obiective din complexul militar-industrial din Kiev și din alte regiuni ucrainene, folosind arme de înaltă precizie lansate de pe uscat, de pe mare și din aer, precum și drone.

Ucraina a primit miercuri o nouă tranșă de 1,2 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și va aloca fondurile pentru nevoile din domeniul apărării, a declarat prim-ministrul Sergii Koretskyi.

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