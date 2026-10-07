Potrivit unui document strategic intern al partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD), formațiunea politică, ce anterior a militat ferm pentru ieșirea țării din UE și zona euro, dorește acum să rămână în cadrul blocului comunitar, dar să lupte pentru o reformă radicală a acestuia.

Potrivit noii viziuni a AfD, țările europene trebuie să-și asume din nou responsabilitatea pentru propriile datorii, iar competențele Băncii Centrale Europene să fie reduse. Scopul reformelor, conform partidului, este de a transforma euro într-o monedă „bazată pe un fundament solid de responsabilitate personală și responsabilitate pentru obligații”.

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AfD dorește să transforme Uniunea Europeană într-o „uniune a națiunilor suverane”, care să se concentreze în principal pe piața internă, protecția frontierelor externe, securitate și proiecte tehnologice specifice. Acest lucru înseamnă că UE ar trebui să intervină mai puțin în afacerile interne ale statelor membre. În plus, țările membre ale blocului comunitar ar trebui să aibă dreptul la reguli speciale în ceea ce privește migrația și refugiații, politica socială și finanțele.

În prezent, potrivit ultimelor sondaje, partidul „Alternativa pentru Germania” are o aprobare de 30% în rândul populației germane și speră să ajungă la putere odată cu alegerile din 2029 și să obțină mai multe locuri în Parlamentul European pentru a putea influența politicile UE.

Documentul în care se menționa abordarea partidului față de politica externă a Germaniei a fost prezentat pe 29 septembrie în cadrul unei întâlniri a deputaților AfD din Parlamentul European, Landtag-uri și Bundestag. La întâlnire a participat și președintele AfD, Tino Chrupalla.

„Cu acest document de poziție, demonstrăm că suntem un partid prietenos cu Europa. Dorim să colaborăm cu vecinii noștri. Dorim să păstrăm libera circulație a bunurilor și a persoanelor în interiorul Europei și, în cele din urmă, să protejăm împreună frontierele externe”, a precizat René Aust, șeful grupului AfD din Parlamentul European.

Aust precizează că este necesar „să punem capăt situației în care Germania este casierul Europei”. „Întindem o mână tuturor celor care sunt dispuși să renegocieze tratatele europene”, a concluzionat acesta.