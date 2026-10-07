Deputata PNL Alina Gorghiu și-a exprimat opoziția față de forma depusă a proiectului de modificare a Legii nr. 143/2000, care propune transformarea în contravenții a unor fapte legate de consumul propriu de droguri, inclusiv cumpărarea, deținerea, producerea și introducerea în țară a drogurilor de mare risc.
„Persoanele care se confruntă cu dependența au nevoie de tratament, sprijin și șansa de a se recupera. Susțin aceste intervenții. Nu susțin însă o dezincriminare atât de amplă fără o evaluare riguroasă a impactului și fără servicii pregătite să răspundă nevoilor oamenilor. Protecția copiilor și capacitatea statului de a combate traficul trebuie să fie criterii esențiale în această dezbatere”, a declarat Alina Gorghiu.
Datele pentru anul 2025 arată amploarea fenomenului. Potrivit bilanțului DIICOT, autoritățile au capturat în România 3.102,47 kilograme de droguri, dintre care 1.090,05 kilograme de droguri de mare risc și 2.012,42 kilograme de droguri de risc. Separat, au fost capturate 53.820 de comprimate și 3.682 de doze de LSD. Potrivit deputatei, aceste cifre reprezintă capturile autorităților, nu dimensiunea totală a pieței.
În același bilanț, DIICOT semnalează dezvoltarea României ca piață de consum conectată la rețele europene de distribuție, creșterea circulației drogurilor de mare risc și a substanțelor psihoactive noi, precum și accesul elevilor de liceu la droguri.
Alina Gorghiu consideră că proiectul ridică mai multe probleme care trebuie clarificate înaintea unei asemenea schimbări:
În încheiere, Alina Gorghiu a precizat ce rezultate așteaptă de la o eventuală reformă a legislației privind drogurile.
„O politică responsabilă înseamnă prevenție în școli, sprijin pentru părinți, acces la tratament și recuperare, dar și instrumente eficiente împotriva rețelelor de trafic. Trebuie să măsurăm câți copii sunt protejați de debutul consumului și câți oameni reușesc să iasă din dependență. Acestea sunt rezultatele pe care le aștept de la o reformă”, a conchis Alina Gorghiu.