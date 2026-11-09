(P) Marcus Aurelius vorbea despre dreptate, dar conducea un imperiu cu sclavi! Ce a făcut împăratul filosof pentru oamenii lipsiți de libertate

Marcus Aurelius este considerat unul dintre cei mai înțelepți împărați ai Romei antice. Filosof stoic, preocupat de dreptate, cumpătare și respectul față de ceilalți, el a lăsat posterității celebra lucrare „Meditații”. Dar împăratul care vorbea despre fraternitatea dintre oameni conducea o societate în care sclavia era perfect legală. Oamenii puteau fi cumpărați, vânduți și moșteniți asemenea bunurilor materiale. A încercat Marcus Aurelius să schimbe această realitate? Documentele juridice romane păstrează câteva decizii surprinzătoare.

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Un împărat filosof într-o societate în care oamenii puteau fi cumpărați

În anul 161 d.Hr., când Marcus Aurelius a devenit împărat, sclavia era una dintre instituțiile fundamentale ale societății romane. Sclavii lucrau în agricultură, gospodării, ateliere, mine și administrație. Unii aveau pregătire intelectuală și îndeplineau activități specializate, în timp ce alții erau supuși unor condiții de muncă extrem de dure. Din punct de vedere juridic, persoanele înrobite nu beneficiau de libertatea și drepturile cetățenilor romani.

Această realitate contrastează cu principiile exprimate de Marcus Aurelius în „Meditații”, volum inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera. Împăratul considera că oamenii sunt ființe raționale, că trebuie să coopereze și că dreptatea reprezintă una dintre cele mai importante virtuți. Descoperă și tu „Meditații” și află cum înțelegea dreptatea un conducător care trăia într-o lume profund inegală!

Pentru romani, sclavia nu era o instituție marginală. Oamenii puteau ajunge sclavi prin naștere, capturare în războaie sau alte împrejurări recunoscute de dreptul vremii. Proprietarii dispuneau de o autoritate considerabilă asupra lor, deși legislația imperială introdusese treptat anumite limite împotriva abuzurilor.

Marcus Aurelius nu a propus abolirea sclaviei. Cu toate acestea, în timpul domniei sale, au fost adoptate hotărâri care au favorizat, în anumite situații, dobândirea libertății.

Sclavii care trebuiau eliberați prin testament, dar riscau să rămână înrobiți

Unul dintre cele mai interesante cazuri juridice din timpul lui Marcus Aurelius privește sclavii cărora stăpânul le promisese libertatea prin testament. În Roma antică, un proprietar putea dispune ca, după moartea sa, anumiți sclavi să fie eliberați. Dar ce se întâmpla dacă moștenitorii refuzau succesiunea, de exemplu pentru că patrimoniul era împovărat de datorii?

Preocuparea pentru dreptate și îndeplinirea obligațiilor apare frecvent și în „Meditații”, carte publicată de Editura Litera în colecția „Cărți Fundamentale”. Marcus Aurelius insista asupra responsabilității morale și asupra necesității de a acționa corect, chiar și în împrejurări dificile. Citește „Meditații” și descoperă principiile filosofice ale împăratului care a încercat să găsească soluții pentru asemenea conflicte juridice!

În asemenea situații, dispozițiile testamentare puteau deveni dificil de executat, iar libertatea promisă era pusă în pericol. Marcus Aurelius a intervenit printr-o hotărâre juridică menită să permită respectarea eliberărilor testamentare, fără a ignora drepturile creditorilor.

Episodul este consemnat în „Instituțiile lui Iustinian”, una dintre cele mai importante compilații ale dreptului roman. Hotărârea nu a însemnat eliberarea tuturor sclavilor din imperiu. Ea se aplica unei situații juridice precise, în care libertatea fusese deja prevăzută de proprietar.

Cu toate acestea, decizia arată că împăratul considera important ca o eliberare legală să nu fie anulată din cauza unor dificultăți legate de moștenire.

Sclavul vândut cu promisiunea libertății. Ce se întâmpla dacă noul stăpân refuza?

Un alt caz documentat în dreptul roman privește vânzarea unui sclav cu obligația ca noul proprietar să îl elibereze. Să presupunem că un roman vindea un sclav, dar stabilea că acesta trebuia să devină liber după o anumită perioadă. Cumpărătorul accepta condiția, însă ulterior refuza să o respecte.

Această problemă juridică poate fi pusă în legătură cu una dintre temele centrale ale volumului „Meditații”, inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera: obligația de a acționa cu dreptate și de a respecta rațiunea. Descoperă și tu gândirea lui Marcus Aurelius și află cum încerca împăratul filosof să împace responsabilitatea morală cu exercitarea puterii!

În dreptul roman, o asemenea situație putea genera un conflict între dreptul de proprietate al cumpărătorului și obligația de a acorda libertatea promisă. O hotărâre atribuită lui Marcus Aurelius, păstrată în „Digestele” lui Iustinian, stabilea că, în anumite condiții, sclavul putea dobândi libertatea chiar dacă proprietarul nu îndeplinea formal obligația asumată. Iată un exemplu relevant pentru limitele impuse autorității proprietarului. Trebuie însă să facem o distincție. Hotărârea nu acorda tuturor sclavilor dreptul de a cere eliberarea. Ea proteja o libertate promisă anterior, într-o situație reglementată juridic.

Marcus Aurelius nu a contestat dreptul de a cumpăra și vinde oameni, ci a limitat posibilitatea unui proprietar de a împiedica executarea unei obligații de eliberare.

Considerau stoicii că toți oamenii sunt egali?

Filosofia stoică susținea că oamenii împărtășesc aceeași natură rațională și că valoarea morală nu depinde de avere, rang sau poziție socială. Unul dintre cei mai cunoscuți filosofi stoici, Epictet, fusese el însuși sclav înainte de a deveni liber și de a preda filosofia. Seneca, un alt reprezentant important al stoicismului roman, îi îndemna pe proprietari să își trateze sclavii cu respect și să recunoască faptul că aceștia sunt oameni.

Din păcate nici Seneca, nici Marcus Aurelius nu au formulat un program politic de abolire a sclaviei. Pentru stoici, egalitatea morală dintre oameni nu presupunea automat egalitatea lor juridică în societatea romană. Aceasta este o diferență importantă atunci când încercăm să înțelegem limitele filosofiei antice.

Marcus Aurelius putea considera că toți oamenii au capacitatea de a trăi virtuos, fără să ajungă la concluzia că instituția sclaviei trebuie desființată.

Au fost reformele împăratului inspirate de filosofia stoică?

Legătura dintre stoicism și legislația lui Marcus Aurelius este un subiect de dezbatere între istorici. La prima vedere, hotărârile favorabile eliberării unor sclavi par să reflecte preocuparea împăratului pentru dreptate și umanitate. Dar interpretarea este mai complicată.

Istoricul dreptului Thomas Finkenauer, care a studiat legislația romană privind sclavia, a arătat că asemenea decizii pot fi explicate și prin preocuparea pentru respectarea voinței proprietarilor și pentru aplicarea consecventă a normelor juridice. Altfel spus, protejarea unei eliberări promise nu demonstra neapărat că împăratul considera sclavia nedreaptă. Marcus Aurelius putea urmări respectarea unui testament sau a unui contract, fără să pună sub semnul întrebării instituția care permitea deținerea oamenilor ca proprietate.

Nu există o declarație păstrată în care împăratul să afirme că aceste hotărâri au fost motivate direct de principiile sale stoice.

Contradicția dintre omul care vorbea despre dreptate și împăratul care accepta sclavia

Marcus Aurelius a murit în anul 180 d.Hr., după aproape două decenii de domnie. A rămas în istorie drept împăratul filosof, un conducător preocupat de moralitate, disciplină și responsabilitate. Dar societatea pe care a condus-o a continuat să se bazeze pe sclavie. Hotărârile sale au protejat anumite eliberări și au limitat unele abuzuri juridice, fără să transforme fundamental statutul persoanelor înrobite.

Privite din perspectiva valorilor contemporane, aceste măsuri sunt departe de ceea ce am considera astăzi respectarea libertății și egalității umane. Ele trebuie însă înțelese în contextul unei societăți în care sclavia era o instituție acceptată și reglementată de lege.

Apare astfel una dintre cele mai importante întrebări pe care le ridică biografia lui Marcus Aurelius: cât de departe poate merge un conducător în aplicarea propriilor principii morale atunci când instituțiile societății sale contrazic acele principii?

„Meditațiile” ne arată un om preocupat să devină mai drept și mai înțelept. Documentele juridice ne arată un împărat care a intervenit în anumite situații pentru protejarea libertății promise unor sclavi, dar care nu a încercat să desființeze sclavia.

Între aceste două imagini se află complexitatea unui personaj istoric care continuă să fascineze după aproape două milenii.