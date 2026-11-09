Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan

Înaintea întâlnirii sale cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu de la București, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Șefa Executivului european a precizat că va discuta cu liderii despre despre modul în care Europa își poate consolida răspunsul în fața amenințărilor din regiunea Mării Negre.

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„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești nevinovate. În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta despre situația de pe teren și despre modul în care Europa își poate consolida răspunsul.“, a transmis Ursula von der Leyen pe pagina sa de X.

Președinta CE a menționat că, înaintea vizitei din România, a avut o discuție telefonică „fructuoasă“ cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută. Am reiterat sprijinul meu față de apelul său la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică. De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs și despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noștri. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace.“, a mai declarat șefa CE.