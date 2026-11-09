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EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce se întâmplă la club după înfrângerea surprinzătoare cu FC Argeș.

Șefii încearcă o mutare interesantă, iar suporterii ar putea avea parte de surprize mari în iarnă pe piața transferurilor. Ce putere financiară are, de fapt, Renovatio?

Discutăm despre ce se întâmplă cu Nikita Stoinov, unul dintre cei mai apreciați jucători din sezonul precedent.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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