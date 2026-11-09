Trump dă vina pe „ura” dintre Putin și Zelenski pentru blocarea păcii în Ucraina: „Suntem foarte aproape de un acord. Războiul se va sfârși curând”

Președintele Trump susține că ostilitatea dintre Putin și Zelenski reprezintă principalul obstacol în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă afirmă că pacea este aproape, în contextul în care atât Rusia, cât și Ucraina au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din ambele state.

Într-un interviu acordat duminică emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, Donald Trump a afirmat că relația tensionată dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski împiedică încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă se arată în continuare foarte optimist cu privire la o eventuală pace încheiată între Rusia și Ucraina.

Întrebat care a fost cea mai mare dificultate întâmpinată în încercarea de a pune capăt conflictului, Trump a indicat ostilitatea personală dintre cei doi președinți.

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Trump refuză să spună dacă are mai multă încredere în Putin sau în Zelenski

În timpul interviului, jurnalistul CBS News l-a întrebat pe Trump dacă are mai multă încredere în una dintre părțile implicate în negocierile de pace, însă liderul de la Casa Albă a evitat să răspundă clar, afirmând că menține relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kievul.

„Prefer să nu spun, dar mă înțeleg bine cu ambele părți. Cred că acel război se va sfârși și se va sfârși curând. Iar singurul motiv pentru care se va sfârși este datorită mie. Există o ură imensă între președintele Putin și președintele Zelenski”, a afirmat acesta.

Jurnalistul american i-a atras atenția că ostilitatea liderului de la Kiev față de Vladimir Putin ar putea fi explicată prin faptul că Rusia a invadat Ucraina. Trump a recunoscut acest aspect, dar a susținut că relațiile dintre cele două țări au fost afectate și de „o lipsă de respect față de Rusia”.

„Ei bine, așa este. Dar când au avut prima lor întâlnire, s-a manifestat o mare lipsă de respect față de Rusia. Așa că nu voi spune nimic. Să spunem așa: războiul nu a avut loc niciodată în cei patru ani ai mandatului meu și nu ar fi avut loc niciodată, chiar dacă era marea preocupare a președintelui Putin”, a răspuns președintele american.

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Rusia a continuat atacurile după anunțarea unui armistițiu energetic

Administrația Trump încearcă de aproape doi ani să medieze o înțelegere între Moscova și Kiev care să ducă într-un final la încheierea războiului ruso-ucrainean, ce durează deja de aproape cinci ani, însă pe front lucrurile sunt în continuare foarte complicate.

Luna trecută, Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Chiar președintele Trump a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe platforma sa de socializare, Truth Social.

La scurt timp, însă, forțele ruse au atacat o centrală electrică din estul Ucrainei. Ulterior, Moscova a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. De cealaltă parte, forțele Kievului au răspuns prin lovituri asupra rafinăriilor și uzinelor de pe teritoriul Rusiei pe care Zelenski le consideră ținte legitime.

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Escaladarea conflictului a continuat să influențeze și piața internațională a energiei, și pe fondul tensiunilor generate de războiul din Iran și al creșterii prețurilor la petrol și gaze. În încercarea de a reduce presiunea asupra piețelor energetice, administrația Trump a anunțat și un acord cu Rusia privind motorina, decizie care a provocat reacții critice în Congresul american.

Măsura a fost contestată atât de parlamentari democrați, cât și de republicani, care au avertizat că relaxarea presiunii economice asupra Moscovei ar putea afecta eforturile de a determina Kremlinul să accepte un acord de pace.

Senatorul republican Thom Tillis a calificat înțelegerea drept „mai mult decât iresponsabilă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, la rândul său, perspectiva ca Washingtonul să adopte măsuri favorabile Rusiei. Într-un interviu acordat la NBC News, liderul de la Kiev a avertizat asupra consecințelor unei asemenea decizii.